Pain, amour et fantaisie - Luigi Comencini - critique

Résumé : Dans un village d’Italie du Sud, un chef de gendarmerie courtise deux jeunes femmes. L’une d’elles, "La Bersagliera", est éprise de son subordonné, un jeune carabinier.

Critique : Truculente peinture de la province italienne d’après-guerre, Pain, amour et fantaisie s’érige également comme le premier succès commercial du cinéaste Luigi Comencini. À la suite du long-métrage et au vu de l’accueil enthousiaste du public, le metteur en scène dirige même un second volet en 1954 : Pain, amour et jalousie. Un an plus tard, Pain, amour, ainsi soit-il, réalisé par Dino Risi, vient clore ce triptyque. Considéré par la critique comme l’incarnation même du néoréalisme rose, le film de Comencini s’annonce savoureusement comme une passerelle entre le modèle néoréaliste et la comédie à l’italienne.

© Carlotta Films



« Que manges tu ? », lance le maréchal des logis à un paysan assis sur une marche. « Du pain », lui répond tristement celui-ci. « Et avec le pain ? » insiste Carotenuto. « De l’imagination » répond l’autre avec un sourire. C’est d’après ce charmant échange que Pain, amour et fantaisie fut baptisé. À Sagliena, petit village de montagne imaginaire dans une région perdue d’Italie, chacun s’efforce donc de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Le maréchal Antonio Carotenuto, incarné par l’excellent Vittorio De Sica, est le parfait exemple de cette manière d’envisager chaque chose de la vie avec bonhommie. Sa loquacité, son bon cœur et ses esquisses amoureuses avortées font tout le charme de ce personnage transalpin mythique. Aux côtés de De Sica, on admire la superbe Gina Lollobrigida, de qui se dégage un charme certain ainsi qu’une légère odeur de scandale qui n’est pas pour déplaire aux hommes du coin... ni au spectateur.

© Carlotta Films



Joli petit bijou cinématographique aux couleurs de soleil, Pain, amour et fantaisie dresse un tableau flatteur de la campagne italienne d’hier. Aux amours passionnés, Comencini entremêle une religion omniprésente et saupoudre le tout d’une indispensable touche d’humour. D’une incroyable légèreté, ce long-métrage se déguste à toute heure et toute époque. Si le film ne témoigne pas de profondeur aucune, il reste néanmoins un véritable plaisir visuel et sonore.

Les suppléments :



Outre la bande-annonce, cette édition du long-métrage présentée par Carlotta Films nous propose un documentaire de seize minutes intitulé : L’incroyable histoire de Pain, amour et fantaisie. Une voix off y est posée sur des photos de tournages ou des passages de l’œuvre. Extrait du livre Comencini, enfance, vocation, expériences d’un cinéaste, le commentaire est donc à la première personne et ajoute au résumé du film quelques anecdotes sympathiques sur les étapes de production. Nous aurions tout de même apprécié avoir un contenu plus riche que celui qui nous est proposé...

L’image :



Le DVD présente un très beau travail de restauration. Le noir et blanc est d’excellente qualité et la quasi-totalité des imperfections de la pellicule ont été gommées lors du processus. Le film n’a presque pas souffert des affres du temps, que ce soit de par son sujet ou son support. Une réussite.

Le son :



Les pistes française et italienne sont toutes deux d’une qualité fort respectable. On préférera néanmoins toujours la version originale, bien plus authentique.