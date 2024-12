Personne n’y comprend rien - Yannick Kergoat - critique

Résumé : Une démocratie et une dictature. Une campagne présidentielle et de l’argent noir. Une guerre et des morts. « Personne n’y comprend rien », se rassure Nicolas Sarkozy au sujet de ses liens avec le colonel Kadhafi. Alors que s’ouvre le procès de l’affaire des financements libyens, voici le film qui va enfin vous permettre de tout comprendre à l’un des scandales les plus retentissants de la Ve République.

Critique : Il paraît que personne n’y comprend rien et cela semble bien arranger l’ex-président de la République, Nicolas Sarkozy. Alors il fallait bien le nouveau documentaire de Yannick Kergoat pour dénouer les nœuds d’une affaire judiciaire qui démarre d’ailleurs au même moment qu’a lieu la sortie du film sur les écrans, alors même où Nicolas Sarkozy était à l’époque ministre du budget. Au moins, les juges pourront y voir plus clair, tant les ramifications et les mensonges des uns et des autres encombrent la lisibilité de ce scandale d’État où le financement de la campagne présidentielle rime avec des petits arrangements avec des terroristes et, évidemment, le terrible dictateur libyen Kadhafi.

Deux journalistes de Mediapart, Fabrice Arfi et Karl Laske s’engagent dans cette aventure en faveur de la vérité, tout en prenant soin surtout de bien préciser qu’ils ne souhaitent absolument pas se substituer à la justice française et que les personnes citées sont toutes présumées innocentes. Le propos est pourtant bien à charge, et les archives choisies font la démonstration d’une vérité que Nicolas Sarkozy et ses proches conseillers tentent de nier avec beaucoup de mauvaise foi. Force est de constater que le monde de la politique et du pouvoir recèle bien des monstruosités, avec son lot de mensonges, dénonciations, trahisons et faux-semblants. Tout le monde dénonce tout le monde dans une symphonie hilarante de cris et de louanges tout à la fois. Il faut dire que le propos est très instruit. On découvre les méthodes d’investigation des deux journalistes, partis simplement d’un mail anonyme qui les a conduits dans le cœur de l’ordinateur d’un des pires manipulateurs du XXe siècle, Ziad Takieddine. Entre ses fausses rétractations, ses accusations publiques et ses manigances politico-financières, voilà un homme qui n’inspire guère la sincérité.

D’autres protagonistes présentés comme aussi fourbes circulent autour de Nicolas Sarkozy à savoir Claude Guéant, Brice Hortefeux, et Béchir Salah. Les journalistes font la démonstration d’un univers totalement corrompu, où la soif de pouvoir prend le pas sur l’éthique et l’engagement pour l’intérêt général. Sans doute qu’un tel documentaire ne sert pas la cause politique, dans un contexte où nous sommes privés d’équipe gouvernementale et où les députés se déchirent brutalement sous les dorures de l’Assemblée nationale. Les journalistes décrivent une relation plus qu’ambivalente entre l’ex-président de la République et le dictateur libyen, faite de séduction, rejet et trahisons. Plus gravement, ils montrent comment le pouvoir est capable de pactiser avec le diable, au mépris de ses convictions, jusqu’à soutenir des victimes d’attentat terroriste commandité par l’homme d’État libyen et inviter ce dernier en grandes pompes à l’Élysée en l’autorisant de surcroît à poser une tente sur les Champs-Elysées.

Le spectateur ressort assez dépité sur le triste spectacle de la politique française. Tout n’est que corruption, et la liste des mis en examen, entre Thierry Gaubert, Claude Guéant, Brice Hortefeux, Eric Woerth, et bien sûr Nicolas Sarkozy, ne fait que confirmer l’ampleur de ce scandale historique. Le long-métrage choisit un langage assez pédagogique, voire drôle, pour montrer le grotesque de la situation. Il se nourrit d’archives et de mises en image assez ingénieuses où les écrans de télévision se confondent à des extraits de discours. On perçoit ainsi le sérieux de cette investigation qui a pourtant valu à Mediapart une poursuite pour propos diffamatoires dont ils sont ressortis heureusement innocents. Ils donnent l’impression de s’amuser de ce qu’ils découvrent, tant les comportements des différents protagonistes relèvent purement de l’amateurisme et de la prise de risque. Ainsi, à plusieurs reprises, les journalistes décrivent des déplacements à des rendez-vous hautement dangereux sans aucune préoccupation de leur propre sécurité.

Voilà un documentaire qu’il ne faut surtout pas voir si l’on veut se réconcilier avec le monde de la politique et du pouvoir. Le titre malicieux, emprunté à une expression de Nicolas Sarkozy pour minimiser la gravité des accusations qui pèsent sur lui, rappelle combien certains hommes politiques excellent dans la langue de bois. On ressort en tous les cas de ce documentaire fort instructif, totalement démuni face à une machine financière et politique qui broie tout sens de l’éthique.