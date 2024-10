Poussière d’Os - Ben Stenbeck - la chronique BD

Résumé : {Deux} scientifiques extra-terrestres achèvent leur mission sur une Terre ravagée, post-apocalyptique, ou quelques tribus humaines ont survécu grâce au cannibalisme et dans un monde désertique. Lorsqu’un jeune humain vole de l’eau à son groupe, l’un des deux chercheurs commence à le suivre...

Critique : Il est toujours intéressant de découvrir le travail personnel d’un dessinateur/scénariste qui a longtemps travaillé sur une série à succès, que ce soit chez DC, Marvel ou ici sur Hellboy pour Stenbeck. On sent alors une volonté affirmée de s’émanciper enfin, de non seulement voler de ses propres ailes mais surtout de placer enfin sur une feuille de papiers ses propres héros, ses propres aspirations, ses propres rêves. Point de rêve ici pour ce Poussière d’Os, véritable cauchemar que l’on croirait sorti d’un spin-off très sombre où Sillage aurait rencontré Mad Max. Pas de grands décors de science-fiction, la Terre étant devenue une poubelle désertique (et son orbite n’y échappe pas, puisqu’elle est saturée de débris de satellites), arpentée par quelques survivants aux dents pourries et aux mœurs encore davantage gangrénées, avec cette famille d’anthropophages qui se lance à la poursuite d’un jeune voleur échappé, capable lui aussi de ruse et de cruauté. Cet album se construit sur une traque lente et morbide, où les dialogues entre deux scientifiques extra-terrestres viennent apporter de l’humour (avec cette ironie sombre à souhait) et quelques réponses sur le passé de la planète (spoiler : les humains se sont auto-détruits), mais sans laisser envisager un vrai avenir pour qui que ce soit... Le pessimisme est donc de mise pour le lecteur, qui ne peut compter sur une éventuelle suite pour voir un peu de lumière au bout de ce tunnel âpre et sanguinaire qui l’attend.

© Delcourt / Stenbeck

En effet, le sang et la poussière sont les deux piliers de Poussière d’Os, car si l’on excepte la morphologie et la technologie alien qui amènent une originalité sympathique - quoiqu’assez étrange par moments - c’est un décor de ruines et une humanité en lambeaux qui sont systématiquement dessinées sur des planches de format comic serrées, sans plan trop large, avec des plans qui n’hésitent pas à montrer des visages haineux et déformés par la consanguinité, des blessures où le sang et les boyaux se mêlent et dégoulinent en suppurant, ainsi que des lieux où le métal rouillé et le béton fracassé sont des pièges de choix. L’atmosphère baigne ainsi dans cette chasse en zone à la fois urbaine et chaotique, et lorsqu’un petit nid de résistance et d’espoir est trouvé, il risque fort de ne pas passer la nuit, la faute à une créature hybride, reliquat des IA capitalistes, écho d’un passé encore dévastateur, futur trop proche pour le lecteur...

© Delcourt / Stenbeck

Comic en forme de thriller d’anticipation, regard de science-fiction sur notre présent avec le mépris d’aliens supérieurs, Poussière d’Os est une vraie réussite signée Ben Stenbeck, émancipé de la tutelle d’Hellboy et qui livre ici un récit fort, plein de poussière et de sang.