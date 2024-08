Présence de corps étrangers – Shintaro Kago - la chronique BD

Résumé : {Présence de corps étrangers} commence avec un bel homme s’appuyant des deux mains contre un mur, attiré comme un papillon par la lumière, une jeune femme le rejoint et ils font l’amour. Un groupe d’étudiantes ont décidé de lutter contre la tentation mais malheureusement, elle croise partout ces beaux gosses appuyés contre des murs. S’en sortiront-elles en ayant sauvé leur virginité ? Suivent une galerie de récits tout aussi courts et absurdes...

Critique : On retrouve dans ce recueil toute la patte de Shintaro Kago. Cette nouvelle anthologie de ses récits courts reste dans la même lignée que les précédentes, comme Une collision accidentelle sur le chemin de l’école peut-elle donner lieu à un baiser ?. Les personnages, au fil des histoires, adoptent un langage plus moderne et plus parlé, mais ce mélange caractéristique de sexe, de sang et de rire au service de l’absurde est toujours là.

Du gag en une case aux intrigues de quelques pages, Shintaro Kago nous rappelle sa maîtrise de la narration courte. Même en s’habituant à son style, on se fait surprendre par nombre de chutes. Jusqu’à celles où l’auteur lui-même ajoute que cette fin était bien trop prévisible. On rit, mais parfois, malaise et rire se mélangent. Difficile de décrire précisément l’effet que peuvent provoquer ces histoires. La mise en scène de la douleur sanglante peut repousser, mais l’exagération, l’absurde font néanmoins passer la pilule.

Ce coup-ci, aucun récit ne propose de personnages récurrents – il faut reconnaître que la plupart du temps, les protagonistes finissent mal et auraient bien des problèmes à revenir dans une autre histoire. Et Shintaro Kago semble repousser ses limites encore plus loin. Une des belles surprises de cette BD est qu’elle propose plusieurs inédits, dont notamment l’ensemble des gags en une planche.

© Shintaro Kago / IMHO Éditions pour la traduction française

On retrouve le style de Shintaro Kago. Ce coup-ci, pas de pages couleurs pour introduire le manga, direct une histoire de quelques pages où le sexe et l’absurde règne en maître. Shintaro Kago garde son style semi-réaliste, autant pour les personnages que pour les décors et manie avec talent ses compositions de planches. Le réalisme des dessins tranche avec l’absurde des récits. Il rend par contre la violence et l’érotisme plus fort et parfois glaçant. Ce choix graphique permet à Shintaro Kago de jouer avec nous, créant le malaise et souvent le rire.

Une mention pour les couvertures de ces manga édités par IMHO, des planches que l’on regarde et qu’on dissèque avec étonnement pour comprendre ce qu’elle signifie. On ne se lasse pas de ces architectures urbaines et de ces étranges situations. Ces personnages géants ouverts qui contiennent des humains au travail ne peuvent qu’attirer l’œil.

Présence de corps étrangers est une nouvelle anthologie de récits courts de Shintaro Kago, où l’absurde règne en maître, à sa droite l’horreur et à sa gauche le sexe. Le tout pour nous surprendre et nous faire rire.