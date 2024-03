Le Festival International de Films de Femmes de Créteil du 15 au 24 mars 2024

Résumé : Fondé en 1979, le festival œuvre pour la reconnaissance des femmes dans l’histoire du cinéma.

News : L’année dernière, le festival a fêté son 45e anniversaire en compagnie de personnalités engagées comme Michelle Perrot, Annie Ernaux ou de réalisatrices de talent telles Agnès Jaoui, Coline Serreau, Rebecca Zlotowski et Geneviève Albert. Fidèle à ses engagements, le festival propose une nouvelle édition tout aussi foisonnante, où se côtoient plus de 150 longs et courts métrages de fiction ou documentaires, en compétition et en sections parallèles, du cinéma queer européen détonnant, divers films dédiés aux femmes et aux sports et un panorama de films sur les luttes partout où les droits des femmes ne sont pas respectés. Sont également proposés des débats et des tables rondes animés par des invité(e) venu(e)s de divers horizons.

Samedi 16 mars, Léa Drucker donnera à 15h30 une masterclass, suivie de la projection de L’été dernier, en sa présence et celle de Catherine Breillat, la réalisatrice.

Du samedi 16 au lundi 18 mars, Monika Treut, cinéaste culte du cinéma dit transgressif, accompagnera un programme LGBTQIA, lors de rencontres et d’échanges avec le public.

Le mardi 19 mars à 15h30,Vanessa Springora, autrice du livre Le consentement destiné à dénoncer les agissements de Gabriel Matzneff à son égard alors qu’elle n’a que quatorze ans, animera une table ronde autour de l’adaptation au cinéma, suivie de la projection du film à 17h30.

Un hommage sera rendu à Sophie Fillières et Yannick Bellon

La réalisatrice Justine Triet, la productrice Marie-Ange Luciani et le producteur David Thion décrypteront l’anatomie d’un succès autour de l’œuvre de Justine Triet récemment multi-récompensée, Anatomie d’une chute.

Un hommage aux femmes caricaturistes sera l’occasion de découvrir deux épisodes de la série documentaire Dessiner pour résister !, en présence d’Anna Moiseenko, réalisatrice russe, de la dessinatrice Victoria Lomasko et sa productrice Hanne Phlypo

La rubrique Elles font genre explore les contrées du fantastique, de la science-fiction et de l’horreur au féminin.

Le jury fiction, présidé par l’écrivaine et réalisatrice Vanessa Springora, aura pour mission de départager six longs-métrages de fiction en compétition suivants :

Praia Formosa de Julia De Simone (Brésil/Portugal)

Kalak d’Isabella Eklöf (Danemark/Norvège/Pays-Bas/Suède/Finlande/Groenland)

Family Portrait de Lucy Kerr (Etats-Unis)

Soleil Atikamekw de Chloé Leriche (Canada)

Camping du lac d’Eléonore Saintagnan (France/Belgique)

Sweet Dreams d’Ena Sendijarevic (Pays-Bas, Indonésie, La Réunion)

et de remettre le Grand Prix du jury fiction.

La compétition documentaires propose également six œuvres qui devront être départagées par le jury documentaires, dont la réalisatrice/scénariste Anna Politkovskaïa assure la présidence.

I’m Not Everything I Want to Be de Klara Tasovska (République tchèque, Slovaquie, Autriche)

Reas de Lola Arias (Angleterre, Allemagne, Suisse)

The Gullsprang Miracle de Maria Frederiksson (Suède/Danemark/Norvège)

Muyeres de Martha Lallana Garcia (Espagne)

Le spectre de Boko Haram de Cyrielle Raingou (France/Cameroun)

EGILI – Rainha Retinta no Carnaval de Caroline Reucker (Brésil)

À noter que le SFCC (Syndicat Français de la Critique de Cinéma), composé d’Ariane Allard, Jean-Philippe Guerand et Yaël Hirsch, chargé de déterminer le prix SFFC, tiendra une délibération publique le vendredi 22 mars à 14h.

Enfin, c’est à la maison des Arts de Créteil que se déroulera la soirée d’ouverture le vendredi 15 mars à 20h30, suivie de la projection de Hard, Fast and Beautiful d’Ida Lupino, tandis que la cérémonie de la remise des prix et la diffusion du film d’Helen Doyle Au lendemain de l’Odyssée clôtureront le festival le vendredi 22 mars à 20h.