Interview de Dominique Basson du tribute band PULSE SESSION (PINK FLOYD)

aVoir-aLire : Dans un article du Figaro en date du 13 février 2023, il y aurait 19 formations qui reprennent sur scène le répertoire de Pink Floyd ? Y a-t-il une place au soleil pour tout le monde ?

Dominique Basson : Dans le domaine de la musique, il y a de la place pour tout le monde. Des centaines d’orchestres jouent les œuvres de Mozart ou des standards du jazz et c’est normal. La musique de PINK FLOYD est très riche et indémodable, elle attire un public de tous âges et ne n’adresse pas seulement aux nostalgiques des années 70/80. Il est vrai que de nombreux groupes se disent « Tribute » mais n’ont pas l’exigence de jouer fidèlement cette musique et c’est regrettable.

aVoir-aLire : Qu’est-ce qui différencie PULSE SESSION de THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW par exemple ? Sa marque de fabrique en somme ?

Dominique Basson : Une différence de moyens : AUSTRALIAN PINK FLOYD est porté par une production disposant d’énormes moyens techniques et relationnels. Ce sont des musiciens professionnels en perpétuelles tournées mondiales. PULSE SESSION est une association de passionnés d’une vingtaine de personnes. Musicalement parlant, PULSE SESSION est plus dans la recherche du son original et des détails sonores et fait passer plus d’émotions. Quand nous entendons les commentaires du public à la sortie du concert disant : « j’ai fermé les yeux et j’ai cru que les vrais étaient là », nous sommes heureux d’avoir atteint notre but.

aVoir-aLire : Il me semble que PULSE SESSION a eu droit à un Zénith en 2012, non ? Votre préférence est-elle pour les grandes salles de concert ou des scènes plus intimistes ?

Dominique Basson : En effet PULSE a eu droit à un passage au Zénith de Strasbourg dans le cadre d’un festival pour les 30 ans de la radio locale. Le groupe a également joué devant 5000 personnes deux soirs de suite à FURDENHEIM à l’occasion de la trentième édition de la fête « Art et lumière ». Nous n’avons pas de préférence quant à la jauge des salles, nous éprouvons le même plaisir à jouer devant 500 personnes que 5000. Cependant, nous avons monté un show « WELCOME TO THE LIVE », spectacle son, lumière et vidéos nécessitant une scène aux dimensions relativement importantes pour accueillir 11 musiciens.

aVoir-aLire : Est-ce que vous espérez que les dernières retrouvailles de PINK FLOYD en 2005 ne soient pas définitivement les dernières ?

Dominique Basson : Comme tous les fans de PINK FLOYD, nous aurions aimé voir le groupe se reformer mais hélas le décès de Richard WRIGHT en 2008 a mis fin à nos espoirs. Nous continuons à suivre la carrière des trois autres membres du groupe et allons voir leurs spectacles : David GILMOUR est venu près de chez nous jouer aux Salines Royales d’Arc et Senans en 2016, depuis il semble avoir pris sa retraite des tournées mondiales. Nous avons vu Nick MASON à Lyon en 2019 et Roger WATERS cette année à Paris.

aVoir-aLire : Pouvez-vous nous éclairer sur la genèse de PULSE SESSION ?

Dominique Basson : En janvier 2007, bassiste et fan de la première heure de PINK FLOYD, je décide de monter un tribute. Je suis rapidement rejoint par Lionel VALET son ami claviériste. Ils rassemblent quelques musiciens passionnés et PULSE est né. Le « tribute band » se produit pour la première fois le 14 juillet 2007. Depuis, le groupe n’a pas cessé d’évoluer devenant PULSE SESSION, il est composé actuellement de 11 musiciens.

aVoir-aLire : Vous faites des tournées régulières ? Ou des concerts plus ou moins ponctuels ?

Dominique Basson : Nous ne faisons pas de tournées, PULSE SESSION est un groupe de passionnés, chacun de ses membres a un emploi en dehors de cette activité. Avec notre petite association, nous auto-produisons notre spectacle qui a un certain coût. N’étant pas représentés par un producteur, nous n’avons pas accès à toutes les salles et ne sommes pas sollicités par les programmeurs. Nos concerts sont donc ponctuels.

aVoir-aLire : La scénographie n’est pas un simple artifice, non ?

Dominique Basson : Non, elle nous permet de rendre la musique vivante et de faire passer plus d’émotions.

aVoir-aLire : Qui sont les membres de PULSE SESSION ? La formation a-t-elle changé beaucoup au fil des ans ?

Dominique Basson : La formation a beaucoup évolué au cours des années, passant de 8 à 11 membres actuellement. Comme tous les groupes PULSE SESSION a connu des hauts et des bas, des départs et des arrivées. Depuis deux ans, la formation a trouvé l’équilibre qu’elle recherchait. Une belle cohésion se ressent au sein du groupe et avec le staff technique.

La composition du groupe est la suivante :

Basse : Dominique BASSON

Claviers : Lionel VALET, Emmanuelle PETIT BROUAUD et Éric ZADOINOFF

Batterie : Henri-Pierre PRUDENT

Guitares : Antoine CASTAGNETTI, Laurent DIDIER et Fabrice SIBERT

Saxophone : Éric ZADOINOFF

Chant : Fabrice SIBERT

Chœurs : Florence BARBIER, Karine DEBOFFLES et Marie GRILLO.

Les vidéos originales sont des créations de Mr Henri-Pierre PRUDENT.

Le son est géré par Mr Jacky PAULIN et les lights par Mr Pascal CLERC.