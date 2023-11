News : Créée par A.C. Bradley (scénariste de la série Miss Marvel en 2022), cette série propose un concept fortement exploité dans les comics et récemment dans les films du MCU : le Multivers. What if est la seule série de Marvel Studio à être en animation et Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a annoncé la préparation d’une troisième saison.

Nous suivons Uata, alias le Gardiens, doublé par Jeffrey Wright (Westworld, les franchises James Bond, Hunger Games) qui observe les différentes réalités de la Terre et nous montre nos super-héros qui font des choix différents de ceux de la trame principale. Cela nous permet de suivre des histoires alternatives inédites, comme Peggy Carter qui reçoit le sérum du super-soldat à la place de Captain America, Stephen Strange qui bascule du côté obscur après la mort de Christine, T’challa qui devient Star Lord ou encore Ultron qui aurait gagné contre les Avengers.

Une première saison surprenante et originale

Le but des scénaristes était de réécrire les histoires déjà existantes à l’intérieur du MCU, en s’inspirant de certains comics moins connus, tout en restant fidèle à leur personnalité dans les films. C’est pour cela que les équipes créatives ont voulu que les personnages ressemblent à leur version en live action et non aux acteurs d’origine. Ils se sont principalement inspirés du travail des illustrateurs américains des années 1940.

La première mention du gardien dans les comics date de 1963 dans Les Quatre fantastiques. Il a déjà été aperçu dans le MCU. C’était dans Les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn avec le caméo de Stan Lee, scénariste des comics Marvel.

« Nous souhaitions que le personnage occupe une place au second plan, qu’en quelque sorte, il soit dans la série sans que l’on remarque sa présence », explique Ryan Meinerding, responsable du développement visuel dans une interview.

En effet, Uata est transparent et en retrait au début de la série, car il a prêté serment de ne pas interférer avec les événements se produisant dans les réalités qu’il observe à l’intérieur du Nexus. Mais au fur et à mesure des épisodes, il deviendra visible et il interviendra dans les événements à cause d’une situation inédite.

Pour le doublage des voix, la majorité des acteurs du MCU ont doublé leurs propres personnages (Hayley Atwell, Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth et bien d’autres) et cette série nous offre une des dernières performances de Chadwick Boseman dans le rôle T’Challa.

Sortie sur les petits écrans peu après la période de la pandémie, la série a eu un énorme succès et de bon retour critique. Certains personnages ont été tellement marquants que Sam Raimi les a repris pour son film Doctor Strange, the Multivers of Madness, sorti en 2022. Malheureusement, l’un des épisodes, centré sur Gamora et Iron Man sur Sakaar, n’a pas été livré à temps à cause des retards de production dus à la COVID-19. Mais l’épisode va être diffusé avec la deuxième saison.

Un personnage inédit et de nouvelles réalités

Et si le Tesseract était tombé sur Terre avant la colonisation de l’Amérique ? Pour cette saison, un nouveau personnage va être introduit dans l’univers Marvel et il n’a aucune référence dans les comics. Il s’agit de Kahhori, une super-héroïne amérindienne. La jeune Mohawk tombe dans un lac et entre en contact avec le Tesseract, la Pierre de l’Espace, lui donnant des pouvoirs aussi puissants que ceux de Carol Danvers, alias Captain Marvel. Pour conserver une certaine authenticité, cet épisode a été écrit avec la collaboration de plusieurs spécialistes de la nation Mohawk comme l’historien Doug George et l’experte linguistique Cecelia King.

Pour la saison 2, le Gardien continue à parcourir de nouveaux mondes au cœur d’un Multivers fragile après avoir réussi à se débarrasser d’Infinity Ultron. Comme la phase 4 du MCU a introduit le Multivers dans sa trame principale, de nouveaux univers vont être introduits dans la série, comme celui de Shang-shi. Des rumeurs ont évoqué un épisode où Hela, la sœur de Thor, trouverait les dix anneaux du Mandarin. On voit aussi dans la bande-annonce une équipe de super-héros inédite avec T’Chaka, le père de T’Chala dans le costume de Black Panther, le soldat de l’hiver, le professeur Lawson ou Hank Pym en tant que Ant-Man.

On va retrouver les personnages de Strange Supreme et Peggy Carter. On sait que la Captain devra à nouveau combattre Hydra, car le titre du premier épisode est : « Et si… le capitaine Carter combattait l’Hydra Stomper ? ». Une autre surprise attend les fans. Vu que la diffusion tombe pendant les fêtes de fin d’année, un épisode spécial Noël est aussi programmé pour l’occasion, où Happy Hogan devra sauver Noël avec les Avengers en parodiant le film Piège de cristal de John McTiernan, sorti en 1988.

Cette nouvelle saison s’annonce pleine de surprises et de rebondissements. Elle sera disponible sur Disney+ le 22 décembre prochain, au rythme d’un épisode par jour jusqu’au 30 décembre inclus.