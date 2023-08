Mort du chanteur et auteur-compositeur italien Toto Cutugno

News : Il était l’un des plus chanteurs et compositeurs les plus populaires d’Italie et sa notoriété avait depuis longtemps franchi les frontières de son pays. Toto Cutugno est mort le 22 août 2023 à l’âge de quatre-vingts ans.

Né le 7 juillet 1943 à Fosdinovo, en Toscane, Salvatore Cutugno est mélomane depuis son enfance, jouant de plusieurs instruments, comme le saxophone, la batterie ou le piano. Il fonde son premier groupe à dix-neuf ans, Toto et i tati. Mais c’est une autre formation musicale, le groupe de pop Albatros, dans les années 1970, qui lui apportera le succès.

Le triomphe survient au cours de sa carrière solo : le chanteur à la voix éraillée produit le tube L’Italiano en 1983. Le titre se classe n°1 dans son pays natal et n°2 en France. Trois ans auparavant, l’artiste avait remporté le Festival de San Remo grâce à la chanson Solo Noi.

En 1990, Cutugno gagne le concours de l’Eurovision avec une chanson sur la nécessité de l’Union européenne, Insieme : 1992 (1992 sera l’année du traité de Maastricht). Pour la petite histoire, l’interprète française Joëlle Ursull terminera deuxième cette année-là, grâce à un morceau écrit par Serge Gainsbourg.

Toto Cutugno a également composé pour de nombreux artistes français, tels que Michel Sardou (En chantant, Musica), Joe Dassin (L’été indien, Et si tu n’existais pas), Johnny Hallyday (Derrière l’amour), pour ne citer qu’eux. Il a participé quinze fois au festival de Sanremo, le plus prestigieux d’Italie, et y a notamment partagé la scène avec Ray Charles.

Toto Cutugno a vendu plus de cent millions de disques au cours de sa carrière.