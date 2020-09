Disparition de Quino, le célèbre dessinateur de Mafalda

News : En 1964, Joaquín Salvador Lavado, dit Quino, a inventé l’un des plus célèbres personnages de la bande dessinée : une petite fille au caractère bien trempé, dont les histoires ont d’abord paru dans l’hebdomadaire Primera Plana, avant de prolonger leur existence à travers les pages du quotidien El Mundo.

Très en avance sur son âge, la petite fille, issue de la classe moyenne, exprimait volontiers son opinion sur la situation économique et sociale de son pays, évoquait les inégalités entre les femmes et les hommes, interrogeait plus globalement l’ordre politique, en pleine période de dictature de la "Révolution argentine". Elle n’hésitera pas non plus, des années plus tard, à s’en prendre à Silvio Berlusconi, alors attaqué pour des déclarations sexistes.

La démarche de Quino, souvent mise en parallèle avec celle de Charles Schultz, par l’intermédiaire de Peanuts (même regard posé par un enfant sur le monde adulte), a tout de suite rencontré un grand succès auprès du public, au-delà de l’Argentine. Mafalda est devenue un des personnages les plus connus de la bande dessinée, éclipsant les autres productions du créateur, à tel point qu’elle réapparaîtra régulièrement, après un dernier album publié en 1973, pour soutenir des associations ou des organisations à vocation humaniste comme Amnesty International. De multiples fois récompensé dans de nombreux pays, Quino le fut en France : il avait été fait Officier des Arts et des Lettres en 2010 et officier de la Légion d’Honneur en 2014. Il s’est éteint le 30 septembre, à l’âge de 88 ans.