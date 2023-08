32e édition des Nuits de la Guitare à Patrimonio : retour sur une édition flamboyante

News : Luz Casal, Chico & the Gypsies, Louis Bertignac, Ibrahim Maalouf, Bernard Lavilliers, Marcus Miller, Izïa et M se sont donné rendez-vous du 18 au 25 juillet aux 32e Nuits de la Guitare en Corse, à Patrimonio, magnifique village entre Bastia et Saint-Florent, réputé pour son vin.

AVoir-ALire était présent sur place et a assisté à deux concerts : le premier et le dernier !

Retour sur des shows aussi différents que géniaux :

Luz Casal, habituée du festival, a chanté du Dalida, repris ses classiques Piensa en mí et Un año de amor. Elle a aussi parlé avec beaucoup d’émotions de ses cancers du sein et de la musique qui l’a accompagnée dans sa bataille. Un moment très émouvant. Luz Casal est une grande voix espagnole et elle l’a encore prouvé à Patrimonio.

Mais ce qu’on retiendra également, ce sont les extraordinaires guitaristes brésiliens Armandinho et Yamandu Costa en première partie. Quelle énergie et quelle maîtrise de leur instrument ! Le public était conquis par la marche Turque de Mozart version rock.

Quant au dernier concert, celui de M, il y a peu de mots pour décrire l’énergie communicative de cet artiste.

Matthieu Chedid, est avant tout un musicien qui change de guitare à chaque chanson. Il aime jouer et cette passion est très communicative. Matthieu Chedid, c’est aussi une personne qui a le sens de la famille et des amis. Il a rendu hommage à Jane Birkin en reprenant, avec sa sœur Nash et sa fille Billie, Je suis venu te dire que je m’en vais.

Il a également rendu hommage à sa grand-mère Andrée Chedid ; à son père, Louis Chedid, qu’il a fait applaudir ; et à son "copain d’enfance" Thomas Dutronc. Il a également dédié une chanson à sa compagne Loïca, rencontrée il y a dix ans alors qu’elle était bénévole au festival. Et il et n’a pas dérogé à sa règle de faire une percée dans le public, descendant de scène pour se mêler à la foule.

Les Nuits de la Guitare de Patrimonio ont ce parfum entêtant de l’authenticité, de l’amitié et du partage, qui est à l’image de leurs créateurs Jean-Bernard Gilormini, Guy Maestracci.