Cannes 2024 : Francis Ford Coppola en compétition officielle

Résumé : L’histoire d’un architecte qui tente de créer une utopie à New York.

– Scénario : Francis Ford Coppola

– Distributeur : Le Pacte

– Principaux acteurs : Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, John Voight, Laurence Fisburne, Aubrey Plaza, Cate Blanchett, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Talia Shire, Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito

La sélection de Coppola en compétition officielle est en soi un événement. Megalopolis, mégaproduction qui revisite la science-fiction, est du coup le film le plus attendu de l’édition 2024. Coppola, monument du cinéma, lauréat de deux Palmes d’or, avait été le président du Jury 1996 qui avait décerné la Palme d’or à Secrets et mensonges de Mike Leigh. En 2022, la section Cinéma de la Plage avait projeté Le parrain (1972), premier volet de sa trilogie culte. Le cinéaste a offert des rôles magnifiques à Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, James Caan puis, plus tard, Matt Dillon, Andy Garcia, Kathleen Turner... S’il a connu l’apogée de sa carrière artistique et commerciale dans les années 1970, on lui doit d’autres longs métrages d’une sublime beauté, tels Coups de cœur (1981) et Rusty James (1983). Patriarche d’une famille de cinéma (son épouse, la réalisatrice, Eleanor Coppola, vient de décéder), il est notamment le père de Sofia et Ramon Coppola, le fils de Carmine Coppola, le frère de Talia Shire, l’oncle de Nicolas Cage et Jason Schwartzman, ainsi que le grand-père de Gia Coppola... Certains d’entre eux sont associés au casting de Megalopolis. Écrit et Coproduit par Coppola, le film sera distribué en France par le Pacte.

À propos de la présence de Coppola à Cannes cette année, Thierry Frémaux, Délégué général, avait pu déclarer dans Variety : « Mégalopolis est un projet qu’il voulait réaliser depuis tellement longtemps et il l’a fait de manière indépendante, à sa manière, en tant qu’artiste. Il a construit la légende du Festival de Cannes et ce serait un honneur de l’accueillir à nouveau, en tant que cinéaste venant présenter son nouveau film. »

Francis Ford Coppola à Cannes

1974 : Conversation secrète, Palme d’or, Mention Prix du Jury œcuménique

1979 : Apocalypse Now, Palme d’or, Prix FIPRESCI

2001 : Apocalypse Nox Redux, Hors compétition

2009 : Tetro, Quinzaine des Réalisateurs