Cannes 2024 : Xavier Dolan et le Jury Un Certain Regard

Le réalisateur québécois, qui présidera le Jury Un Certain Regard dans le cadre de la sélection officielle 2024, sera entouré de Maïmouna Doucouré, Asmae El Moudir, Vicky Krieps et Todd McCarthy.

© Festival de Cannes 2024. Tous droits réservés.

News : « Je suis comblé par cet honneur que me fait le Festival de Cannes d’y retourner en qualité de Président du Jury Un Certain Regard, indique Xavier Dolan. Encore plus que de faire des films, découvrir les talents d’autres cinéastes a toujours été capital dans mon parcours tant personnel que professionnel. Ce mandat sera l’occasion de me dédier, avec les membres du Jury Un Certain Regard, à quelque chose d’artistiquement essentiel : les films, et leur quête de vérité. » Le Québécois Xavier Dolan avait été révélé à la Quinzaine des Réalisateurs 2009 : J’ai tué ma mère, récit d’un ado écorché, dont il était également l’interprète, se démarquait par son style incisif et remporta plusieurs prix. Sélectionné dans la section Un Certain Regard de la sélection officielle 2010, Les amours imaginaires confirmait l’inspiration du jeune homme, qui revint dans cette section en 2012 avec Laurence Anyways, prix d’interprétation pour Suzanne Clément.

Xavier Dolan © Shayne Laverdière. Tous droits réservés.

Sans doute le sommet de sa jeune filmographie est-il Mommy (2014), qui aurait pu avoir la Palme d’or, mais reçut un Prix du Jury amplement mérité, et partagé avec Godard... Après cela, Xavier Dolan obtint le Grand Prix du 69e Festival de Cannes avec Juste la fin du monde, tiré de la pièce de Jean-Luc Lagarce, et interprété par le regretté Gaspard Ulliel. Ses trois autres longs métrages, dont Matthias & Maxime (compétition officielle Cannes 2019) ont été des échecs critiques et publics, la crise de la trentaine semblant moins inspirer le réalisateur. Mais il a pu continuer à briller comme interprète dans des films d’autres cinéastes, comme Illusions perdues (2021) de Xavier Giannoli, qui lui valut une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle.

Xavier Dolan © Shayne Laverdière / Maïmouna Doucouré © Sacha Meric / Todd McCarthy © Rebecca Sapp / Vicky Krieps © Virgile Guinard / Asmae El Moudir © Ammar Abd Rabbo

Réalisatrice sénégalaise, Maïmouna Doucouré a été révélée par son court métrage Maman(s) qui a remporté plusieurs prix dont un César. Son premier long, Mignonnes, a reçu un accueil triomphal à Sundance et Berlin et a valu le César du meilleur espoir féminin à Fathia Youssouf. Depuis, elle a réalisé Hawa (Prime Vidéo).

Réalisatrice marocaine, Asmae El Moudir a étudié le cinéma dans son pays natal puis à la Fémis. Après un court métrage, La carte postale, elle se lance dans le format long avec La mer de tous les mensonges, « œuvre aussi attendrissante que puissante dans l’évocation de l’absolutisme monarchique » (Laurent Cambon). Le film obtient le Prix de la mise en scène Un Certain Regard et L’Œil d’or du documentaire à l’occasion du Festival de Cannes 2023.

Actrice germano-luxembourgeoise, Vicky Krieps débute au cinéma en 2009. On la remarque dans des films de Anton Corbijn, Raoul Peck, Paul Thomas Anderson... Elle joue dans des productions à gros budget comme Old de M. Night Shyamalan mais aussi des œuvres plus intimistes où elle déploie un réel talent dramatique. On peut citer Bergman Island de Mia Hansen-Løve, Serre-moi fort de Mathieu Amalric, Plus que jamais de Emily Atef et Corsage de Marie Kreutzer. Elle a dernièrement été dirigée par Martin Bourboulon et Viggo Mortensen.

Critique de cinéma et réalisateur américain, Todd McCarthy a notamment écrit une biographie de référence, Howard Hawks : The Grey Fox of Hollywood. Il a gagné un Emmy Award avec son documentaire Preston Sturges : The Rise and Fall of a Hollywood Genius.

La sélection Un Certain Regard

Norah de Tawfik Alzaidi

The Shameless de Konstantin Bojanov

Le Royaume de Julien Colonna (premier film)

Vingt dieux ! de Louise Courvoisier (premier film)

Le Procès du chien (Who Let the Dog Bite ?) de Laetitia Dosch (premier film)

Gou zhen (Black Dog de Guan Hu

The Village Next to Paradise de Mo Harawe (premier film)

September Says de Ariane Labed (premier film)

L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine

Les Damnés de Roberto Minervini

On Becoming A Guinea Fowl de Rungano Nyoni

Boku no ohisama (My Sunshine) de Hiroshi Okuyama

Santosh de Sandhya Suri

Viet and Nam de Trương Minh Quý

Armand de Halfdan Ullmann Tøndel (premier film)

Compléments de programme

When the Light Breaks de Rúnar Rúnarsson (ouverture)

Niki de Céline Sallette (premier film)

Flow de Gints Zilbalodis