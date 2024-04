L’emploi du temps - Laurent Cantet - critique

Résumé : Après son licenciement, Vincent, consultant en entreprise, s’invente un nouvel emploi à Genève. Contraint non seulement de trouver coûte que coûte de l’argent, mais aussi d’étayer chaque jour davantage la fiction de son emploi, Vincent tombe dans son propre piège. Mentir à son entourage devient alors une occupation à plein temps.

Critique : Coécrit avec Robin Campillo, qui en a aussi assuré le montage, L’emploi du temps est le second long métrage de Laurent Cantet. Le film est inspiré de l’affaire Romand, qui sera aussi à l’origine de L’adversaire (2002) de Nicole Garcia, adapté du récit éponyme d’Emmanuel Carrère. Mais si Garcia (comme Carrère) étaient fidèles au fait divers initial, Cantet et Campillo prennent leurs distances avec la réalité des faits, évacuant même la dimension criminelle. Le Vincent de L’emploi du temps est plus ordinaire que son modèle, et nulle trace de pathologie dans son comportement : juste un bon père de famille et époux, cadre ayant perdu son emploi, et qui se retrouve pris au piège du mensonge et du déni, afin de protéger ses proches. Le jeu sensible d’Aurélien Recoing, jusque-là surtout connu au théâtre, confère au personnage une troublante humanité.

C’est particulièrement le cas lorsque Vincent se montre sincèrement gêné quand un ami d’enfance lui propose de lui confier son épargne pour un placement que Vincent sait fictif, ou lors de l’affrontement final avec le fils adolescent, qui n’est pas sans rappeler la séquence avec Franck (Jalil Lespert) et son père au dénouement de Ressources humaines. Car L’emploi du temps est bien dans la continuité du premier long métrage de Cantet, même si l’on est ici à l’extérieur du monde de l’entreprise. Comme Franck, Vincent est en porte-à-faux dans son rapport avec sa famille et le monde du travail. Mais là où le jeune homme osait affrontait la réalité pour affirmer ses propres valeurs, Vincent devient malgré lui un mythomane professionnel, dont l’emploi du temps consiste justement à étudier les modalités pour consolider sa seconde (et fausse) identité. La mise en scène, limpide et élégante, parvient à se détacher du réalisme pour créer des moments troublants (les longues virées en voiture, l’escapade en montagne). Laurent Cantet est ici bien épaulé par son directeur photo.

Il précise ainsi dans le dossier de presse : « Avec Pierre Milon, on a essayé de travailler dans des tonalités sombres et flottantes, à la limite parfois de la sous-exposition. Il y a beaucoup de scènes de nuit, des conditions météorologiques souvent extrêmes, des images parfois fragiles. Cela renvoie à la clandestinité, à l’opacité du personnage. Et encore une fois à cette distance aux choses qui caractérise le rapport au monde qu’a Vincent. C’est une façon d’endosser sa subjectivité ». La fascination exercée par l’œuvre tient aussi dans sa bande sonore, avec l’utilisation judicieuse de la musique hypnotique de Jocelyn Pook. (Eyes Wide Shut). Enfin, le casting est une réussite, de Karin Viard alors en contre-emploi aux seconds rôles non professionnels jouant plus ou moins leurs propres rôles (comme dans Ressources humaines), en passant par Serge Livrazet, étonnant en gentleman escroc en qui Vincent trouve, un temps, une figure protectrice. L’emploi du temps, récompensé au Festival de Venise, fut le dernier film de Cantet à se frotter au monde du travail. Il abordera par la suite d’autres sujets comme le désir féminin (Vers le Sud), le système éducatif (Entre les murs) ou les réseaux sociaux (Arthur Rambo).