Anthony Kavanagh de retour en France !

News : Après cinq ans d’absence, Anthony Kavanagh, l’humoriste showman québécois, aux multiples talents et à l’énergie débordante, fait son retour en France, en Belgique et en Suisse avec « HAPPY » !

Il explique comment lui est venue l’idée de ce nouveau spectacle : "pendant le confinement, je suis devenu coach en programmation neurolinguistique. En PNL, on étudie, entre autres, les comportements à succès. On prend quelqu’un qui a réussi dans un domaine X et Y et on décortique sa recette, ce qu’il ou elle a fait

pour en arriver là. J’ai décidé de m’intéresser à ce que les gens heureux

faisaient pour être si bien dans leur peau, pour être “happy”. Le spectacle, c’est loin d’être une conférence, le but reste de faire rire les gens. Je leur rappelle de façon cartoonesque que le bonheur est en eux."

Appréhendait-il ce "come back" en Europe ?

"C’est comme des retrouvailles avec un vieux pote. Comme je ne savais pas à quoi m’attendre après cinq ans et les choses changent tellement vite, je suis venu sans attente. Ce qui m’a beaucoup touché pendant le rodage, c’est que sans faire de promo, presque toutes les salles étaient pleines. Le public rit toujours autant de mes conneries et je m’amuse toujours autant sur scène. C’est une relation intime de vingt-trois ans avec mon public européen dont je suis toujours amoureux."