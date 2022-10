Arras Film Festival - du 4 au 13 novembre 2022

Résumé : Arras Film Festival (autrefois appelé Festival International du Film d’Arras) se consacre essentiellement aux films européens, et tout particulièrement à ceux de l’Europe de l’Est.

News : Dans cette ville des Hauts-de-France qui s’enorgueillit de posséder un superbe ensemble de deux places bordées de maisons à arcades du XVIIe siècle se tient, depuis 2000, un festival qui attire chaque année de nombreux spectateurs venus de toute la région et même de Belgique ainsi qu’un bon nombre de professionnels. Si la place des Héros accueille un hôtel de ville élu monument préféré des Français en 2015, la Grand-Place reçoit, pendant dix jours, les passionnés du septième art, attirés par une programmation aussi variée qu’alléchante.

Le coup d’envoi sera donné le 4 novembre au soir avec la soirée d’ouverture au cours de laquelle sera projeté le film d’Ida et Luc Bricault Chœurs de rockers, avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoît, Andréa Ferréol, Myriam Boyer, Brigitte Roüan, Patrick Rocca. Les festivités se refermeront le 13 novembre avec la remise des Prix (Atlas d’or, Atlas d’argent, Prix de la critique, Prix du public, Prix du regard jeunes) suivie du film de Noémie Lefort Mon héroïne, avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Firmine Richard, Brigitte Fossey, Louise Coldefy.

© UGC distribution

Entre ces deux temps forts sont proposées les rubriques habituelles :

Cinéma du monde

Des avant-premières et des films inédits pour découvrir d’autres cultures et appréhender les grands problèmes de notre monde ;

Découverte européenne

Une sélection de longs métrages pour mettre en valeur les talents du cinéma européen. Cette année, l’Espagne est mise à l’honneur ;

Festival des enfants

Une dizaine de films (dessins animés et fictions) à venir voir en famille ;

Vision de l’Est

Une sélection de films inédits et restaurés en provenance d’Europe centrale et orientale ;

Ciné-concerts

Les 8 et 9 novembre à la Chapelle du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras.

Cette année deux rubriques supplémentaires sont proposées :

Victoria 1 reine, 1 empire

Une rétrospective de 12 films pour revenir sur cette période du règne de la reine Victoria (1837-1901) où l’Empire britannique connut un essor prodigieux au point d’en faire la première puissance mondiale.

70 ans de la revue Positif

L’Arras Film Festival propose 7 films d’Europe de l’Est, un par décennie.

Et puis, les très attendues avant-premières, dont quelques-unes tournées en région :

Les pires de Lise Akoka et Romane Guéret

Le prix du passage de Thierry Binisti

Saint Omer d’Alice Diop

Un hiver en été de Laetitia Masson

La guerre les Lulus de Yann Samuell

Tempête de Christian Duguay

Et enfin, la non moins attendue compétition européenne. Le Jury, présidé par le réalisateur Thomas Lilti, entouré des comédiennes Alix Poisson et India Hair, du comédien Finnegan Oldfield et du producteur Patrick Sobelman, devra attribuer l’Atlas d’or et l’Atlas d’argent à l’un des 9 films retenus, tous venus de Belgique, Hongrie, Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, République tchèque.

© Les Films du Losange

Il Boemo de Peter Vaclav (République tchèque/Italie/Slovaquie)

L’homme le plus heureux du monde de Teona Strugar Mitevska (Macédoine du Nord)

Luxembourg, Luxembourg d’Antonio Lukic (Ukraine)

Men of Deeds de Paul Negoescu (Roumanie)

Nowhere de Peter Monsaert (Belgique)

Six Weeks de Noemi Veronica Szakonyi (Hongrie)

Victim de Michal Blasko (Slovaquie)

Wolka d’Arni Olafur Asgeirsson (Islande/Pologne)

Working Class Heroes de Milos Pusic (Serbie)

© Universal Pictures International France

Valérie Donzelli sera l’invitée d’honneur du festival. À cette occasion, sa carrière d’actrice et de réalisatrice sera mise à l’honneur avec la projection de plusieurs de ses films. Elle animera la traditionnelle masterclass à l’université d’Artois le jeudi 10 novembre.

Quelque célébrités viendront fouler les pavés de la Grand-Place d’Arras, parmi lesquelles Élodie Bouchez, Clovis Cornillac, Léa Drucker, Gad Elmaleh, José Garcia, Samir Guesmi, Alex Lutz, Rebecca Marder, Raphaël Personnaz, Mathidle Seigner, Claudia Tagbo, Roschdy Zem.