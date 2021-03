Arte rend hommage aux Damnés de la Commune

News : Proclamée le 18 mars 1871, la Commune a tout juste 150 ans. Cette insurrection parisienne, qui a profondément influencé le mouvement socialiste européen, a généré une imposante quantité d’archives, des gravures aux pamphlets, et d’études historiques qui ont mis en évidence le contexte de l’événement, sa postérité et sa mémoire. 150 ans après son écrasement par l’armée versaillaise de Thiers et Mac Mahon, la Commune de Paris fascine toujours en raison de son caractère populaire et de son écho en Europe. L’événement a suscité depuis la fin du XIXe siècle de multiples œuvres littéraires, puis cinématographiques. Les Damnés de la Commune, du scénariste et graphiste Raphaël Meyssan, s’inscrit dans cette longue tradition d’hommages à l’événement, tout en faisant preuve d’une grande originalité.

Issu d’un minutieux travail d’archives, Les Damnés de la Commune est en premier lieu une bande dessinée, publiée en trois tomes par Delcourt entre 2017 et 2019. Raphaël Meyssan a conçu son œuvre en reprenant des centaines de gravures issues de journaux et de livres de l’époque. Il créé à partir de ces dessins d’époque un récit ambitieux et prenant. Le propos se concentre sur la communarde Victorine Brocher, qui a laissé des Souvenirs d’une morte vivante. À l’occasion de l’anniversaire de l’événement, Raphaël Meyssan a adapté à l’écran les trois tomes de sa bande dessinée, pour en tirer un très beau film d’une heure et demie. L’actrice Yolande Moreau prête avec conviction et beaucoup de justesse sa voix pour redonner vie à Victorine Brocher. L’animation réussie rend hommage aux gravures et donne un vrai sentiment d’immersion.

L’adaptation cinématographique des Damnés de la Commune sera diffusée sur la chaîne Arte le 23 mars à 20h50. En parallèle, le film est déjà disponible sur la plate-forme de streaming de la chaîne jusqu’au 20 mai 2021. Une belle opportunité pour (re)découvrir la fascinante histoire de la Commune par une voie originale.