Clôture et palmarès de la 22e édition de l’Arras Film Festival

News : Le jury présidé par le réalisateur Vincent Garenq à qui l’on doit, entre autres, Présumé coupable, L’ enquête ou Au nom de ma fille, a décerné l’Atlas d’or (Grand prix du jury) à Becoming Mona, premier film néerlandais de Sabine Lubbe Baker et Niels Van Koevorden, qui dresse le portrait, de l’enfance à l’âge adulte, d’une jeune femme discrète et soumise ne parvenant pas à se protéger de relations toxiques générées par son entourage familial.

Copyright Claudine Levanneur Arras Film Film Festival - Sabine Lubbe Baker et Niels Van Koevorden

L’Atlas d’argent revient à La Mif, film suisse de Fred Baillif, qui nous plonge au cœur d’un foyer pour adolescentes dirigé par une directrice à l’humanité débordante dont le rôle principal est d’assurer le difficile équilibre entre une administration rigide et la réinsertion de jeunes femmes meurtries par la vie.

Le jury accorde également une mention spéciale à The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic, du Finlandais Teemu Nikki, qui relate l’éprouvant voyage d’un homme aveugle à la rencontre de la femme qu’il aime. Un film qui a séduit également le jury de lycéens lui décernant Le Prix regards jeunes.

Leave No Traces du Polonais Jan P. Matuszynski reconstitue un fait divers historique survenu dans la Pologne des années 80 autour de la mort tragique d’un jeune homme maltraité par la milice dans un commissariat de Varsovie. Il reçoit simultanément Le Prix du public et le Le Prix de la critique presse. Ce film est en lice pour les prochains Oscars.

Enfin, Le Prix du public de la compétition 2020, qui n’avait pu se tenir dans les conditions habituelles, est remis à Never Cry de Piotr Domalewski. (Pologne/Finlande)

Pour clore ces neuf jours d’émotions, de rencontres et de partages, Claude Lelouch, à travers son cinéma et ses échanges avec les spectateurs, clame haut et fort L’amour, c’est mieux que la vie, un conte « miraculeux » où le cinéaste et ses comédiens s’amusent de la mort dans une farandole d’humour et d’instants magiques.

Rendez-vous pour la 23e édition, dont les dates n’ont pour l’instant pas été communiquées.