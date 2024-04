Cannes 2024 : La sélection et le Jury des courts métrages et de la Cinef

© Festival de Cannes 2024. Tous droits réservés.

News : Actrice belge d’origine marocaine et espagnole, Lubna Azabal a été formée au Conservatoire royal de Bruxelles. En parallèle à une carrière sur les planches et à la télévision, elle débute au cinéma en 1998. Elle est à l’aise dans des films tournés en langue française aussi bien qu’arabe ou anglaise. On la remarque d’abord dans des longs métrages signés André Téchiné (Loin), Nadir Moknèche (Viva Laldjérie), Tony Gatlif (Exils), Hany Abu-Assad (Paradise Now) ou Ridley Scott (Mensonges d’État). En 2010, elle trouve l’un de ses plus beaux rôles avec Incendies de Denis Villeneuve, dans une composition digne des plus grandes tragédiennes. Alternant premiers et seconds rôles dans des productions internationales, Lubna Azabal est ensuite à l’affiche d’œuvres telles Sofia de Meryem Benm’ Barek et Adam de Maryam Touzani, réalisatrice qui la dirige à nouveau dans Le bleu du caftan où elle est bouleversante. Elle retrouve Nadir Moknèche pour un pittoresque personnage de mère dans L’air de la mer rend libre, avant d’incarner une enseignante dans Amal : un esprit libre de Jawad Ralhib.

Lubna Azabal sera entourée de la réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar (A Good Man) du programmateur cinéma Paolo Moretti (délégué général la Quinzaine des Réalisateurs de 2018 à 2022), de la productrice Claudine Nougaret (Délits flagrants) et du réalisateur Vladimir Perišić (Lost Country).

La sélection

La compétition des courts métrages

VOLCELEST de Éric Briche

France – 15′

OOTIDĖ de Razumaitė Eglė

Lituanie – 9′

SANKI YOXSAN de Azer Guliev

Azerbaïdjan – 15′

LES BELLES CICATRICES de Raphaël Jouzeau

France – 15′

RRUGËS (En route) de Samir Karahoda

Kosovo – 15′

ACROSS THE WATERS de Viv Li

Chine – 15′

PERFECTLY A STRANGENESS (Une parfaite étrangeté) de Alison McAlpine

Canada – 15′

TEA (Thé) de Blake Rice

États-Unis – 12′

AMARELA (Jaune) de André Hayato Saito

Brésil – 15′

L’HOMME QUI NE SE TAISAIT PAS de Nebojša Slijepčević

Croatie – 13′

BAD FOR A MOMENT (Mau Por Um Momento) de Daniel Soares

Portugal – 15′

La sélection de la Cinef

CROW MAN de Yohann Abdelnour

Alba – Liban – 8′

BANISHED LOVE de Xiwen Cong

Beijing Film Academy – Chine – 40′

PRAEIS de Dovydas Drakšas

London Film School – Royaume-Uni – 27′

ECHOES de Robinson Drossos

ENSAD – France – 7′

MAUVAIS COTON de Nicolas Dumaret

La Fémis – France – 20′

TERMINAL de East Elliott

NYU – États-Unis – 18′

ELEVACIÓN de Gabriel Esdras

Universidad de Guadalajara – Mexique – 28′

IN SPIRITO de Nicolò Folin

Centro Sperimentale di Cinematografia – Italie – 14′

THE DEER’S TOOTH de Saif Hammash

Dar Al-Kalima University – Palestine – 16′

PLEVEL de Pola Kazak

FAMO – République Tchèque – 14′

THE CHAOS SHE LEFT BEHIND de Nikos Kolioukos

Aristotle University of Thessaloniki – Grèce – 33′

FOREST OF ECHOES de Yoori Lim

Korea National University of Arts – Corée du Sud – 22′

BUNNYHOOD de Mansi Maheshwari

NFTS – Royaume-Uni – 9′

SUNFLOWERS WERE THE FIRST ONES TO KNOW… de Chidananda S Naik

FTII, Pune – Inde – 16′

WITHERED BLOSSOMS de Lionel Seah

AFTRS – Australie – 14′

OUT THE WINDOW THROUGH THE WALL de Asya Segalovich

Columbia University – États-Unis – 22′

THREE de Amie Song

Columbia University – États-Unis – 15′

IT’S NOT TIME FOR POP de Amit Vaknin

Tel Aviv University – Israël – 14′