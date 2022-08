Dai Dark T.2 - Q Hayashida - la chronique BD

Résumé : Toujours pourchassé pour ses os, Sanko Zaha continue sa vadrouille spatiale en compagnie de son sac à dos, bientôt rejoint par Death dans sa quête d’âmes et de matière noire, sans oublier les spaghettis...

Lire Dai Dark, c’est comme boire une boisson rafraîchissante en plein été. Une boisson à l’aspect bizarre, un liquide noir et gluant, peut être avec quelques morceaux indéfinissables dedans mais qui, au bout du compte, désaltère complètement et se révèle d’un goût insoupçonné. Dai Dark, c’est cette histoire qui semble n’avoir ni queue ni tête, se contentant de joyeux massacres au gré de rencontres et de territoires inattendus. Pourtant, on devine qu’il y a quelque chose de plus, que cet arrêt dans cet Ikez spatial, qui s’autodetruit en cas d’abordage de pirate et asservit une main d’œuvre zombie dont rêve Jeff Bezos, cache en fait un message mais sert surtout d’étape pour le héros. On s’attendait d’ailleurs à davantage de flash-back dans ce deuxième tome, pour éclairer certaines parties de l’enfance ou des pouvoirs du héros, mais il n’en est rien, la dose de péripéties au présent est bien suffisante.

© Soleil / Hayashida

Cette douce folie que représente le dessin d’Hayashida continue de faire son petit effet : sans jamais être totalement gore ou horrifique, il propose du massacre drôle, une barbarie comique qui ne peur s’empêcher de repartir à chaque fois dans un gothique spatial, comme si Poe avait croisé Rabelais pour faire une partie de Warhammer. Tantôt sérieux et souvent acerbe, le ton se marie avec ces planches très noires où les os sont omniprésents, où les membres surgissent et sont découpés sans que l’on ne s’en plaigne, et très vite on attend le moment où cette violence va éclater, un peu comme l’on est devant un film de Tarantino.

© Soleil / Hayashida

Excellent deuxième tome, Dai Dark continue d’apporter ce souffle original et bluffant sur un manga seinen qui allie humour noir et... dessin noir.