Dans ma bulle #269 - nos conseils lectures BD pour cet été

Quatre chroniqueurs déchainés, des dizaines de conseils BD... C’est le programme de notre émission d’été. Une partie de l’équipe de Dans ma bulle vous donne la liste de tous les albums qu’ils ont aimé ces derniers mois... De quoi piocher des idées pour votre été !

On vous met la liste de tout ce qu’on aurait voulu évoquer...

*Indé :

Le système de Peter Kuper chez Nada Editions

Shamisen de Guilherme Petraca, Tiago Minamisawa chez Ankama

– Astra Nova de Lisa Blumen chez L’employé du moi

– L’Anthologie Imagex parue chez Hoochie Coochie

– Dum Dum de Lukas Wojciechowski, chez çà et là

Grip de Lale Westvind chez Les Requins Marteaux

Chair à canon de Aroha Travé chez Éditions FLBLB

*Manga :

Terukan Boys de Yu Nakahara chez Doki-Doki

Dementia 21 de Shintaro Kago aux éditions Huber

Chasse au cadavre de Hosui Yamazaki chez Casterman (Sakka)

Deux ouvrages consacrés à l’immense Matsumoto : Hommage à Leiji Matsumoto, de Julien Pirou, chez Ynnis éditions et le numéro 14 de la revue Otomo qui propose un longue rencontre avec la légende Matsumoto.

* Franco-Belge :

Toujours prêtes, de Julien Hervieu et Virginie Augustin chez Fluide Glacial

Gone with the Wind de Pierrre Alary chez Rue de Sèvres

*Romans graphiques :

– La Ride de Simon Boileau et Florent Pierre chez Dargaud

– Environnement toxique de Kate Beaton (Casterman)

– Les jours heureux de Zuzu (Casterman)

Océan express de François Ayroles chez l’Association

Slam Dunk version anime, de Takehiko Inoue

* Comics :

Batman, One Bad Dayd Tom King et Mitch Gerads chez Urban

– Le mythe de l’ossuaire du duo Lemire / Sorrentino chez Urban

– The Nice House of the Lake de James Tynion IV chez Urban

– Newburn de Chip Zdarsky et Jacob Philips chez Urban

*Bande dessinée historique

Le chant des Asturies d’Alfonso Zapico chez Futuropolis

Jusqu’à Raqqa de Nicolas Otero, André Hebert chez Delcourt

* Livre sur la BD :

La BD en France à la Belle époque de Thierry Groensteen aux Impressions Nouvelles

* Adaptation Webtoon :

Tower of God de SIU chez Ototo

Colossale de Rutile et Diane Truc chez Jungle

* Exposition :

Biennale du 9e art de Cherbourg, avec Nicolas de Crécy, Gilles Ziller, Fabio Viscogliosi et un hommage à Jacques Rouxel.