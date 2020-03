De l’amour - Au Palais de la découverte

Résumé : Quel sujet d’attention plus universel que l’amour ? Énigmatique, moteur tout-puissant de tant d’histoires, l’amour semble particulièrement difficile à cerner. "De l’amour", exposition présentée au Palais de la découverte jusqu’au 30 août 2020, questionnera ce mystérieux sentiment en s’appuyant sur des travaux scientifiques et artistiques.

Notre avis : Si l’amour est un vaste sujet, c’est un sentiment qui n’a de cesse que d’intriguer et de questionner l’homme dans son rapport aux autres. Pourquoi tombe-t-on amoureux de telle personne, et pourquoi cette personne que nous pensions aimer finit-elle par nous lasser ? Toutes ces questions, et plus encore, sont visibles au Palais de la découverte. Dans cette exposition, deux grands pôles sont distingués : un premier fondé sur l’attachement et son impact sur nos relations aux autres et le second, qui repose cette fois sur une approche plus scientifique.

Ainsi, lorsqu’on entre dans cette première salle, tout de suite on tombe sur les mots de Boris Cyrulnik, qui concernent l’attachement et son importance pour le développement de l’enfant, à la fois cérébral et affectif. En effet, dans bon nombre de ses études, le chercheur a démontré que des nouveaux-nés qui ne recevaient aucune marque d’affection, de tendresse et plus globalement d’amour, avaient des problèmes au niveau du développement de leur cerveau et éprouvaient par la suite des difficultés à créer des relations avec autrui. On comprend que l’amour est un sentiment qui se transmet dès le plus jeune âge et qu’il vient du lien qui unit les parents à leur enfant. Prolongeant ces premiers éléments, qui tentent de comprendre la notion d’attachement, une salle où de nombreux poèmes ou des extraits de romans sont visibles, permettent au visiteur de lire ou relire des textes de Sagan à Hugo, en passant par Colette.

En effet, cette thématique est un vaste sujet qui n’a eu de cesse que d’attiser la curiosité des auteurs, des cinéastes, des peintres et des artistes en général, mais aussi des intellectuels qui essaient d’analyser les sentiments : on peut par exemple penser au sublime ouvrage de Stendhal, De l’Amour, qui donne d’ailleurs son titre à l’exposition ou encore à l’ouvrage de Roland Barthes, Fragment du discours amoureux.

La seconde salle, quant à elle, ne s’intéresse non plus aux affects, mais à des études plus concrètes, et permet aux spectateurs de voir l’évolution du sentiment amoureux, mais aussi des relations amoureuses. La sexualité par exemple est explorée de façon à la fois anatomique, mais aussi par le prisme des sextos. Cette galerie ravira les plus pragmatiques. L’exposition se termine sur un panneau qui a son importance, puisqu’il y est question de la notion de consentement. Or, il est important de rappeler qu’aimer n’est pas synonyme de consentir.

Bref, cette manifestation constitue une bonne introduction à ce thème universel, dans une approche plutôt ludique et adaptée aux adolescents, ainsi qu’aux adultes.