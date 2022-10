De l’intérieur. Deux femmes, un quinquennat, un bébé - Dorothée Adam, Francis Buchet - la chronique BD

Résumé : Lors de l’élection de François Hollande, Dorothée suivait chacun de ses déplacements pour en monter des vidéos. Lorsqu’il accède à l’Élysée, elle accepte de le suivre, tandis que son couple avec Claire va passer par d’autres chocs, lié à la volonté de fonder une famille...

Critique : Pour la PMA (procréation médicalement assistée), en France, il a fallu attendre septembre 2021. Auparavant, il fallait franchir la frontière pour se rendre dans certains pays ayant légalisé une pratique finalement normale, mais évidemment pas banale au moment de la mettre en œuvre. On suit un de ces trajets vers la Belgique, vers l’espoir et son lot de ses déceptions, durant cinq années. L’album lie cette quête au destin politique, et la temporalité du titre n’a rien d’un hasard. La scénariste, qui raconte son parcours réellement vécu, est une proche de François Hollande : elle fut la réalisatrice employée pendant la campagne et le quinquennat de l’ex-président socialiste. Celle-ci se concentre cependant essentiellement sur la vie en couple de deux homosexuelles à l’heure du mariage pour tous (finalement adopté et du projet de PMA (rejeté à cette époque). Il s’agit de montrer à quel point la politique influence sur nos vies, avec notamment l’exemple des manifestations anti-mariage pour tous qui font du mal aux protagonistes.

© Delcourt / Buchet

La haine est sous-jacente mais jamais vraiment présente. C’est l’amour qui triomphe, et alors que l’essoreuse de l’Élysée va mettre à mal certains couples, celui de l’autrice va connaître d’autres épreuves, à savoir porter la vie. Et pour porter le dessin, c’est le pinceau minimaliste de Francis Buchet qui vient donner des traits, des grimaces à des personnages et des endroits tout à fait reconnaissables, car publics. D’une manière très réaliste, les hauts personnages de l’État vont et viennent sans qu’on ne leur accorde guère d’importance, car la relativité les place finalement en arrière-plan du combat pour être mère. C’est donc ici que se trouve la force de ce dessin, au service mais jamais en avant de cette histoire racontée, touchante forcément, et même lorsqu’il se permet une petite folie de style pixélisé, il n’altère en rien le propos qu’il soutient.

© Delcourt / Buchet

Récit personnel et non politique malgré son apparence et surtout son environnement, De l’intérieur se place en effet au cœur d’un appareil et d’un débat de la "polis", mais veut surtout montrer les âmes et les combats de deux citoyennes qui en font partie.