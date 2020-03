Grégory Charles sur la scène de l’Européen à Paris les 9 et 10 mars 2020

Date de sortie : 9 mars 2020

L’artiste québecois Grégory Charles, véritable phénomène au Québec, surnommé "le jukebox vivant" présente en France L’air du temps, un spectacle original et inédit.

Résumé : En 2000, Grégory Charles est musicien pour la tournée mondiale {Let’s talk about Love} de Céline Dion. Après avoir donné 43 représentations à Montréal de son premier one man show {Noir et blanc} en 2004, il sort un premier album en anglais {I think of You} en 2006, puis est à l’initiative de plusieurs spectacles, d’émissions télévisuelles et même d’une école de musique en ligne. En 2019, il crée son nouveau spectacle {L’air du temps} à Québec.

News : Le pianiste-chanteur Gregory Charles, amoureux d’histoire et de musique, présente son plus ambitieux spectacle et invite les spectateurs à revivre les 250 dernières années de musique et d’histoire occidentale. Du baroque au hip-hop, de la Révolution française à la révolution numérique, Gregory prouve avec « l’Air du Temps » qu’il est, à sa manière, un des artistes les plus érudits de notre époque.

Lors de chaque spectacle, le public choisit une année entre 1768 et aujourd’hui. « Pour chaque année qui m’est proposée, je joue ou chante la musique qui y a été écrite, publiée ou popularisée, tout en racontant le contexte historique, ce qui nous fait faire un voyage dans le temps vraiment cool ! ». Chaque performance est unique, chaque spectacle est créé par et avec le spectateur !



