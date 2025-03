Hard to Seal - Vintage Raptor - chronique musique

Critique : Il est de ces albums qui ne racontent pas une histoire, qui dont difficile à contenir. Pour ce premier opus, le groupe de metal Vintage Raptor choisit de livrer une profusion de styles, d’influences ou encore de rythmes. D’abord aguerris à la scène avant les studios, le groupe composé de cinq jeunes hommes soigne son premier morceau, qui se veut comme une fixation du décor dont ils vont se libérer dans les douze morceaux qui suivront. Jail Place marque une recherche d’identité, qui ne sera finalement livré qu’à la fin de l’album, dans Reborn Outta Flames. Cet album est celui de l’exploration, à la fois sonore, mais aussi de la sensibilité de chacun des membres du groupe.

© Vintage Raptor

Ils ont d’ailleurs su refléter cette profusion dans la pochette de l’album, confiée à l’artiste Luclasi débordante de couleurs, d’éléments, et surtout d’idées. Aussi, l’album ne manque pas d’ambiguïté, avec des morceaux qui oscillent entre des sonorités éthérées et des explosions plus brutes d’énergie, ce qui pourrait dérouter à la première écoute mais, au fil des passages, se révèle être un atout. Le groupe semble prendre des risques, et cette prise de risques se reflète dans des arrangements qui ne suivent pas toujours des chemins linéaires. Cela peut plaire à ceux qui recherchent de la surprise et de l’originalité dans une écoute d’album.

La voix du chanteur, légèrement en retrait parfois, se mêle bien aux instruments, contribuant à l’aspect à la fois intime et décalé de l’album. Si certains morceaux peuvent paraître plus "accessibles" grâce à des mélodies accrocheuses, d’autres, plus expérimentaux, prennent le temps de se déployer et de prendre leur forme.

© Vintage Raptor

Le style ne doit pas être un frein à la découverte du travail de ces jeunes musiciens. L’ambiance reste tout à fait souriante tout au long de l’album. À travers des morceaux coécrits à plusieurs voix, Vintage Raptor convoque la violence, la mélancolie, les grandes émotions de ce monde, sans, pour l’instant, accepter la radicalité. Il sera intéressant de suivre l’évolution de la composition musicale, afin de laisser toute leur place aux moments musicaux, chers au Métal, qui doivent réussir à contraster avec la voix du chanteur.

En résumé, Hard to Seal est un album qui mérite une écoute attentive pour saisir toute la richesse de son travail sonore. À la première écoute conventionnelle, l’expérience séduit par l’envie qu’ils suscitent de les rejoindre en salles, en live, pour libérer l’émotion et l’énergie.