Maoussi - Charlotte Schiøler - critique

Résumé : Quand par hasard Babette est amenée à partager son appartement parisien avec Edo, un réfugié congolais, Maoussi, une souris en fuite, se pointe aussi et chamboule leur quotidien. Elle s’immisce entre les deux étrangers tel un enfant adopté et les contraint à faire face à leurs attentes divergentes de l’amour.

Critique : Babette est danseuse et la vie la met en relation avec Edo, un réfugié camerounais qu’elle accueille chez elle pour quelques jours. Mais l’existence est faite de surprises, et avec l’arrivée de cet homme dans son appartement parisien, survient une petite souris qui va bousculer le quotidien. Maoussi est le nom donné au rongeur blanc qui se transforme en un charmant compagnon de vie. On suit ainsi, dans un format relativement court, la manière dont l’apparition de ce petit intrus va d’une certaine façon ouvrir les portes de l’amour et, contre toute attente, de la parentalité adoptive.

En compétition au Festival Artekino, le film est mis en scène et porté par une réalisatrice plus connue pour ses performances chorégraphiques. Elle joue d’ailleurs le rôle d’une danseuse, permettant aux spectateurs de devenir les témoins d’un art qui s’articule avec les sonorités rythmées de l’Afrique. La musique est ainsi très présente dans un récit joyeux qui soulève toutefois les questions graves de la migration, confrontée à l’absence de régularisation et la peur du lendemain. En permanence, le long-métrage visite la difficulté de l’interculturalité où les représentations de part et d’autre amènent parfois à des malentendus, d’autant quand l’enjeu fondamental d’Edo est d’obtenir les papiers.

Ayant manifestement disposé d’un budget modeste, la réalisatrice parvient toutefois à réunir autour d’elle des comédiens aguerris comme Moustapha Mbengue et l’extraordinaire Elsa Wolliaston. Il y a une grande sensibilité à l’universalité dans un récit qui cherche, à travers la création musicale et chorégraphique, à faire rencontrer toutes les multiplicités du monde. Cela fait de Maoussi un film généreux, tendre, sous couvert d’une histoire d’amour jolie entre une danseuse et un percussionniste, mis à l’épreuve par l’enfer de la régularisation administrative. La complexité du vivre-ensemble avec chacun des visions du monde différente est racontée sur un mode délicat qui tranche avec les scènes de danse, pour le coup très imprégnées de tragédie.

Maoussi ne se prend jamais vraiment au sérieux. À bien des égards, le film mériterait d’être projeté dans des salles pour au moins sensibiliser le plus grand nombre à l’humain qui se cache derrière chaque parcours migratoire. On se souvient du docufiction exceptionnel L’histoire de Souleymane de Boris Lojkine, qui témoignait des difficultés d’insertion et d’existence des sans-papiers. Charlotte Schiøler ne s’aventure surtout pas dans le récit social, brut. Elle privilégie la comédie romantique au réalisme sociétal, même si elle aborde des questions contemporaines sensibles comme l’asile politique, utilisé parfois par les candidats à la migration comme une voie en vue de leur régularisation. Cela fait de Maoussi une œuvre sincère et généreuse à l’égard de tous ceux qui attendent d’être régularisés en France.