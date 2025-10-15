La vie de château, mon enfance à Versailles - Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’Limi - critique

Résumé : Violette a huit ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur ! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Lui, c’est un géant bourru, elle une petite fille têtue qui refuse de lui parler et fugue dès qu’elle peut ! Mais dans les coulisses dorées du Roi-Soleil, ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser , apprendre à se connaître, et se découvrir une nouvelle famille...

Critique : En 2016, Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi répondent à un appel à projet lancé par France Télévisions : écrire pour une héroïne contemporaine. La cicatrice laissée par les attentats de l’année précédente est encore béante. Ils imaginent alors l’histoire de Violette devenue orpheline, à la suite de la tuerie du Bataclan, à travers un court-métrage qui remporte le prix du jury spécial TV au Festival d’Annecy en 2019, avant d’en obtenir d’autres à travers le monde. Suivront un roman jeunesse, puis des livres adaptés en séries à la télévision qui donneront naissance à ce long-métrage pudique sans jamais être mièvre grâce à la richesse de caractère des personnages.

Copyright Xiilam Animation

Violette est une fillette gaie, pleine d’entrain. Mais après ce très cruel coup du sort, elle n’envisage plus aucun avenir. Elle n’a plus de famille, à part son oncle Régis qu’elle connaît très peu, qui lui semble n’avoir aucun point commun avec elle, vivant dans une maison brinquebalante et qui, en plus, sent mauvais. Et comble de malchance, elle va devoir quitter l’animation de son quartier parisien pour se retrouver à la campagne dans un château où elle se perd. C’est pourtant à ce pseudo-ogre que la bonne fée Geneviève, qui fait office d’assistante sociale, va confier la jeune esseulée. Mais derrière l’aspect bourru de Régis se cache un lourd secret que l’on découvrira peu à peu. Ces deux blessés de la vie, désireux de s’en sortir, comprennent alors qu’il ne leur reste plus qu’à s’apprivoiser mutuellement. Un exercice chaotique mais probant qui fait toute la saveur de la narration.

Copyright Xilam Animation

Se plaçant à hauteur d’enfant, La vie de château, mon enfance à Versailles aborde une multitude de sujets graves, tels que le deuil, la colère, le regard des autres, le poids de la famille mais aussi l’espoir l’attachement, la résilience, tout en préservant malice et subtilité. Certes, la profusion des thèmes abordés qui se chevauchent en séquences désordonnées laisse parfois planer un sentiment de confusion, tout comme l’irruption aussi fantomatique qu’inutile (sauf pour le plaisir de retrouver le timbre de voix de Thierry Lhermitte) de Louis XIV. Mais ces légers écarts ne freinent nullement l’éclosion de l’émotion transmise par des personnages qu’une infinie palette de nuances rend attachants. L’animation, simple et naïve, renforce le climat de bienveillance tandis que la douceur de la mise en scène offre un cocon parfait à la reconstruction de ces deux êtres meurtris. Les dialogues toujours judicieusement amenés apportent une dernière touche d’élégance et de justesse. Enfin, le choix de faire de Violette une fillette déterminée au caractère bien trempé immerge le récit dans une énergie communicative et éloigne tout risque de dramatisation.

En plus d’être un film d’animation original et touchant, La vie de château, mon enfance à Versailles offre une visite guidée d’un des plus emblématiques monuments historiques français, telle que vous ne l’aviez jamais imaginée. Ne la ratez pas !