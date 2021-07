Hommages : Françoise Arnoul et Jacqueline Sassard, talents dramatiques et beautés cinématographiques

News : Françoise Arnoul fut dans les années 50 (et au début des années 60), une vedette majeure du cinéma français, à mi-chemin de l’image de femme fatale à la Viviane Romance et de l’archétype de femme-enfant, version Simone Simon. Avec cette dernière actrice, elle partage d’ailleurs une certaine félinité dans le visage, exploitée par Henri Decoin dans les comédies policières La chatte (1958) et La chatte sort ses griffes (1960). Formée initialement à la danse, Françoise Arnoul devint une vedette dès L’épave (1949) de Willy Rozier, où sa nudité fit fantasmer plus d’un adolescent. Rivale brune de Martine Carol, et avant l’apparition de la tornade Brigitte Bardot, elle incarna l’érotisme cinématographique, dans des bandes signées Jean Boyer, Ralph Habib ou Michel Boisrond. Partenaire de Philippe Lemaire ou Raymond Pellegrin, elle fut associée à un certain cinéma du samedi soir qui sera renversé par la Nouvelle Vague. Et ses personnages de fille tentatrice, punie par la destinée, furent emblématiques d’un certain cinéma patriarcal. Pourtant, Françoise Arnoul manifesta de réelles qualités dramatiques, sous la direction de Henri Verneuil (Des gens sans importance, 1956) ou Roger Vadim (Sait-on jamais..., 1957). Et elle inspira Jean Renoir avec son personnage de Nini dans French cancan et celui de la jeune femme sexuellement libérée dans Le petit théâtre de Jean Renoir (1969). Françoise Arnoul fut aussi associée aux expérimentations du cinéma moderne avec les films de Pierre Kast (La morte saison des amours, 1960) ou Raoul Ruiz (Dialogue d’exilés, 1975). Devenue comédienne hors star-system à partir des années 70, l’actrice exerça son talent dans des films signés Jean Marbœuf, Brigitte Roüan ou Paul Vecchiali. Françoise Arnoul est décédée le 20 juillet 2021 à Paris.

Actrice française née à Nice, Jacqueline Sassard fit ses armes dans le cinéma hexagonal avec Je plaide non coupable (1956) d’Edmond T. Gréville. Si elle tourna sous la direction de Michel Boisrond dans Faibles femmes (1959), ce furent les réalisateurs de Cinecittà qui lui donnèrent son statut de vedette, dans des rôles de jeune fille brune et sensuelle qui devinrent son image de marque. Jacqueline Sassard inspira ainsi des maîtres du cinéma italien, tels Alberto Lattuada (Guendalina, 1957) et Valerio Zurlini (Été violent, 1959). Mais elle fut aussi à son avantage dans des films de genre comme Les Titans de Duccio Tessari ou Les pirates de la Malaisie d’Umberto Lenzi. Cette somptueuse beauté brune illumina également Accident (1967) de Joseph Losey et Les biches (1968) de Claude Chabrol. L’actrice se retira ensuite du cinéma, préférant se consacrer à sa vie familiale. Elle fut l’épouse de l’ingénieur automobile Gianni Lancia (1924-2014). Jacqueline Sassard est décédée le 17 juillet 2021 à Lugano (Suisse), comme l’a annoncé le Corriere del Ticino.