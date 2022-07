Japan Expo 2022 : Avec l’exposition Dynamic Heroes, retour sur un pan de la carrière de Go Nagai

Japan Expo nous dévoilait quelques expositions, dont l’une baptisée Dynamic Heroes. L’occasion de revenir sur la toute récente collaboration entre Go Nagai, auteur des séries culte Goldorak et Devilman , et Kazuhiro Ochi, qui a travaillé sur DragonBall Super et Gegege No Kitaro .

Photographie David Neau

Les deux artistes ont lancé une nouvelle bande dessinée, Dynamic Heroes, qui réunit une partie des personnages créés par Go Nagai. L’occasion de retrouver Mazinger Z, Devilman ou encore Goldorak face à de nouveaux ennemis. Le manga, sorti chez Isan, est en quatre tomes.

Photographie David Neau

Cette expo revient sur l’histoire des personnages de cette nouvelle BD, et nous permet de nous replonger dans quelques unes des séries cultes de Go Nagai.

C’est aussi, pour le fan qui ne connaît que Goldorak par le dessin animé qui a peuplé ses soirées sur Antenne 2, de découvrir l’histoire de ces robots géants. Car Goldorak, la création de Go Nagai la plus connue chez nous, est entourée d’une myriade d’autres séries faisant intervenir des robots géants, pilotés par des hommes, défendant la terre contre des menaces extra-terrestres, comme Mazinger Z, Great Mazinger, Getter Robot et tant d’autres.

Photographie David Neau

Difficile de s’y retrouver ? Alors cette exposition est faite pour vous, car elle présente ces différentes séries, leurs histoires, les différences entre le manga est les animés qui en ont découlé, et permet de découvrir une petite partie de l’œuvre de Go Nagai. Nous disons une petite partie car ce sont des centaines de séries que cet auteur a écrites et dessinées depuis des décennies.

Photographie David Neau

Vous découvrirez, à côté des cartons de présentation, des images, des résumés, des étagères vitrées qui vous permettront aussi de voir des figurines de ces différents robots. Devant ces jouets de toutes tailles, les plus anciens se rappelleront en avoir forcément eu entre leur mains pour meubler leur soirées enfantines de combat à l’Astéro-hache en lançant les célèbres cris d’Actarus, pilote de Goldorak, qui envoie son robot au combat d’un puissant « Auto-largue » !

Photographie David Neau

Une exposition à la fois instructive, amusante et qui joue sur la nostalgie. À côté de cela, vous pouviez vous faire prendre en photo à côté de sculptures à taille humaine de Goldorak, Mazinger ou encore Devilman.

Photographie David Neau

La question que l’on peut se poser, c’est comment une même histoire peut réunir des univers aussi explosifs que Goldorak, noirs que Devilman, et barrés que Cutie Honey ? Les fans ne trouveront pas la réponse dans cet expo, mais bien en allant lire Dynamic Heroes.

Photographie David Neau

En tout cas, ce lieu vous permettra de vous remettre à niveau et d’avoir toutes les bases des séries cultes ayant abouti à Dynamic Heroes avant d’aller découvrir le nouveau manga de Go Nagai et Kazuhiro Ochi.