La 38e édition du Festival Annecy cinéma italien aura bien lieu

News : Organisé par Bonlieu Scène nationale Annecy, le festival proposera comme chaque année une sélection de films inédits en France, articulés autour des sections qui font désormais la marque de fabrique du festival :

Il Concorso, section compétitive dédiée aux nouveaux talents.

Prima, section consacrée à des films présentés pour la première fois en France ou en avant-première de leur sortie nationale

ACI Giovani, une sélection de films abordant des thèmes actuels liés à la jeunesse.

Face à l’urgence sanitaire, le festival a dû se réinventer et imaginer une organisation différente, en proposant une formule hybride, pour s’adapter au mieux à la situation et aux attentes du public. Il y aura donc bien sûr une offre cinématographique en salles dans la ville d’Annecy (ACI@Annecy), à laquelle viendront s’ajouter des projections dans une salle de cinéma virtuelle (ACI@salle virtuelle). Cette configuration permettra ainsi au festival d’avoir lieu, quelles que soient les conditions protocolaires de mise, en septembre.

La salle virtuelle sera accessible sur l’ensemble des territoires français et suisse grâce à FestivalScope et SHIFT72, qui ont joué un rôle majeur en rendant possible le passage en ligne des premiers festivals, suite à la crise sanitaire. Parallèlement, toutes les projections et événements organisés en salle respecteront bien évidemment les mesures d’hygiène et de sécurité requises en septembre.

Les rencontres avec les personnalités qui font l’histoire et l’actualité du 7e art italien, trait caractéristique du festival, seront au cœur d’un nouveau dispositif intitulé Ateliers 2.0.

Ce dernier rendra accessible sur place, quand ce sera possible, et en streaming sur l’ensemble des territoires français, italien et suisse, un programme complet de rencontres et masterclass. Ce cycle de conversations, organisé en collaboration avec l’Académie du cinéma italien – Prix David di Donatello, sera au cœur de l’expérience ACI, offrant des moments uniques pour tous ceux qui souhaitent entrer dans les coulisses de la création.