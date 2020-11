La Webtoon Factory passe en accès gratuit

A l’occasion du premier confinement, l’éditeur Dupuis avait offert un accès gratuit d’un mois à sa plateforme Webtoon Factory pour toute création de compte. Pour ce second confinement, il va plus loin et propose la gratuité de l’ensemble du catalogue, soit une quarantaine de titres, et ce sans conditions.

L’occasion est ainsi offerte au lecteur de découvrir le webtoon, ce format de bande dessinée tout droit venu de Corée du Sud.

Le webtoon est conçu pour être lu sur un écran, principalement celui d’un smartphone. Les cases et les bulles sont lues de haut en bas et leur enchaînement se fait en scrollant. Il s’agit la plupart du temps d’histoires courtes ou découpées en épisodes.

Le manga est particulièrement adapté à ce format et demeure dominant, mais de plus en plus de créations proposent un style graphique différent et se rapprochent de la BD franco-belge, du comics ou du roman graphique.

The Brems © Florib, Hugo Ferrante (éditions Dupuis)

Webtoon Factory est la dernière née des plateformes du genre, mais d’autres, comme Delitoon, Izneo, ou tout simplement Webtoon, existent depuis déjà quelques années.

La lecture sur smartphone étant la plus adaptée et la plus confortable, elles sont déclinées à la fois en site internet classique et en application.

Leur fonctionnement est peu ou prou identique et repose, hors période de confinement, sur un abonnement mensuel ou annuel.

Certaines de ces plateformes, à l’instar de Webtoon Factory, proposent également un espace dédié aux créateurs, qui peuvent publier et être lus gratuitement.

Avec tous ces nouveaux contenus à portée de main, les trajets en transport en commun devraient paraître moins longs !