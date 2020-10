Le Festival du film franco arabe de Noisy-le-Sec du 6 au 17 novembre 2020

Résumé : Depuis vingt six ans, le Festival du film franco-arabe d’Amman (Jordanie) met en lumière les liens unissant le « Grand Moyen-Orient » et la France, en encourageant les échanges et le dialogue entre les cultures. À l’instar de son homologue d’Orient, l’édition française du festival, organisée conjointement par le cinéma Le Trianon, Est Ensemble et la Ville de Noisy-le-Sec depuis 2012, se veut un véritable pont culturel entre ces deux parties du monde. Au fil des ans, le festival est devenu une des manifestations référentes dans le domaine du cinéma des pays arabes actuels.

News : Durant douze jours, les festivaliers pourront découvrir une trentaine de longs-métrages dont quatorze avant-premières, une compétition de courts-métrages, des fictions et des documentaires inédits qui, loin des préjugés et des visions médiatiques stéréotypées, rendent compte de la multiplicité de points de vue des réalisateurs sur le monde arabe. A cela s’ajoute une trentaine d’invités, cinéastes et personnalités du cinéma, parmi lesquelles Kamal Aljafari, Merzak Allouache, Hakim Atoui, Yamina Benguigui, Kaouther Ben Hania, Farid Bentoumi, Jacqueline Caux, Hélier Cisterne, Olivier Coussemacq, Ariane Doublet, Ismaël El Iraki, Baptiste Etchegaray, Hassen Ferhani, Samir Guesmi, Xavier de Lausanne, Fanny Liatard, Ossama Mohammed, Mohamed Siam, Erige Sehiri, Walid Tayaa, Jérémy Trouilh, Fatma-Zohra Zamoum, ainsi que le producteur Richard Djoudi, la psychologue Safia Metidji, la critique Nadia Meflah, les musiciennes Yousra Dhahbi et Noma Omran, et de nombreux membres des équipes des films.

Depuis 2016, le cinéaste Costa-Gavras est le parrain d’honneur de cette manifestation. Il sera, cette année, accompagné de la comédienne et réalisatrice Lina Soualem, marraine de cette édition 2020. Tous deux présideront la soirée d’ouverture le vendredi 6 novembre à 18h00, au cours de laquelle sera projeté Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo, en présence de la réalisatrice. Le public pourra retrouver Lina Soualem le 14 novembre, à 16h30, lors de la diffusion de son documentaire Leur Algérie, puis le 15 novembre à 17h15 pour la remise des Prix du Public et du Jury du court-métrage (meilleure fiction et meilleur documentaire), entourée des membres du jury composé de Layane Chawaf, responsable cinéma et déléguée générale du Festival des cinémas arabes (Institut du Monde Arabe), Coline Crance, distributrice Société Rezo Films, Amine Bouhafa, compositeur de musique de films.

Pour la clôture de cette fête cinématographique, Hassen Ferhani viendra présenter le mardi 17 novembre, à 18h30, son nouveau film multiprimé 143 rue du désert, sorte de road movie immobile dans lequel se croisent les usagers d’un petit café de bord de route, chez Malika, au milieu de nulle part, sinon de l’Algérie elle-même.

Plus d’informations en cliquant sur le lien vers le site officiel

Avant-premières fictions :

Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo (label Cannes 2020) Film d’ouverture

Des Hommes de Lucas Belvaux (label Cannes 2020)

Ibrahim de Samir Guesmi (label Cannes 2020)

Rouge de Farid Bentoumi (label Cannes 2020)

Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (label Cannes 2020)

L’Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania (Mostra de Venise 2020, Prix Orizzonti du Meilleur Acteur)

Zanka contact de Ismaël El Iraki (Mostra de Venise 2020, Prix Orizzonti de la Meilleure Actrice)

De nos frères blessés de Hélier Cisterne

Sœurs de Yamina Benguigui

Louxor de Zeina Durra (Sundance Film Festival 2020)

Avant-premières documentaires :

Leur Algérie de Lina Soualem, marraine de cette édition (Visions du réel 2020)

La Voie normale, de Erige Sehiri

9 jours à Raqqa de Xavier de Lausanne

143 rue du désert de Hassen Ferhani

Inédits fictions :

Fataria de Walid Tayaa

1982 de Walid Mouaness

Paysages d’automne de Merzak Allouache

Inédits documentaires

Bad girls des musiques arabes - Du 8ème siècle à nos jours de Jacqueline Caux

Nardjes A de Karim Aïnouz

An Unusual summer de Kamal Aljafari

Reprises fictions :

ADN de Maïwenn

Parkour(s) de Fatma-Zohra Zamoum

Nomades de Olivier Coussemacq

Reprises documentaires :

La Première Marche de Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray

Eau argentée, Syrie autoportrait de Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan

Les Réfugiés de Saint-Jouin d’Ariane Doublet

Amal de Mohamed Siam