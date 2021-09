Le festival parisien Formula Bula revient du 23 au 26 septembre !

Les festivals de bande dessinée se déconfinent ! Pour sa neuvième édition, Formula Bula réinvestit la Médiathèque Françoise-Sagan et le Carré Saint Lazare, près de la Gare de l’Est dans le 10e arrondissement de Paris. La programmation est riche avec six expositions et une cinquantaine d’invités.

Clément Vuillier

Les expositions sont pour la plupart situées dans la Médiathèque Françoise Sagan. Véritable temps fort du festival, l’exposition dédiée au fameux Concombre masqué fera figure d’hommage au regretté Nikita Mandryka. Comme le signale le festival, « cette exposition ne se veut aucunement être une rétrospective posthume, mais plutôt la célébration d’une œuvre incroyablement dense, vivace comme un broutchlag mordoré ». Le festival fait également dialoguer les travaux de Delphine Panique ( Un beau voyage) et Jérôme Dubois (auteur du remarqué diptyque Citéville/Citéruine). En parallèle, l’exposition le Chant du Monde regroupe des planches issues de bandes dessinées où l’homme et sa figure occupent une place secondaire voire inexistante avec les travaux de Jérôme Dubois, Jul Quanouai, Clément Vuillier ou encore Aurélie Wilmet. Notons également que l’Institut Cervantes de Paris, situé dans le 8e arrondissement, met en évidence le talents de douze illustratrices espagnoles.

Jérôme Dubois

Formula Bula organise également plusieurs rencontres, avec notamment des visites guidées des expositions en présence de leurs auteurs. On notera aussi la rencontre avec plusieurs illustratrices le vendredi 24, et la table-ronde autour de Nikita Mandryka le dimanche 26, avec Jean-Pierre Dionnet et Clément Paurd. La liste de toutes les rencontres est disponible ici

Le traditionnel village des éditeurs constitue une excellente occasion de flâner autour de la Médiathèque Françoise Sagan en découvrant les nouveautés de la production alternative. Les Éditions Misma organisent également leur célèbre et fameuse Dédicroisière sur le canal de L’Ourcq le dimanche 26 septembre, de 15h à 17h. La réservation, obligatoire, se fait en ligne ici. Enfin, Franky Baloney et Camille Escoubet animent le samedi 25 (17h-19h) le Super Loto Bula durant lequel les plus chanceux pourront gagner de somptueux lots...

À l’occasion de la rentrée littéraire, Le festival propose sa propre sélection de bandes dessinées, comme une incitation à la lecture et à la découverte. Ces ouvrages seront mis en évidence sur les étalages des 41 librairies françaises partenaires de l’événement. Les ouvrages sélectionnés témoignent du goût assuré des organisateurs :

Shappi – Anna Haifisch, Ed. Misma

– Anna Haifisch, Ed. Misma Revanche – Alex Baladi, Ed. The Hoochie Coochie

– Alex Baladi, Ed. The Hoochie Coochie Le grand vide – Léa Murawiec, Ed. 2024

– Léa Murawiec, Ed. 2024 L’origine du monstre – Émilie Gleason, Ed.Les Requins Marteaux

– Émilie Gleason, Ed.Les Requins Marteaux Dédales T.2 – Charles Burns, Ed.Cornélius

– Charles Burns, Ed.Cornélius Goán Tau, chez moi – Li-Chin Lin, Ed. Çà et Là

– Li-Chin Lin, Ed. Çà et Là Total résistance– Helge Reumann, Ed.Atrabile

Toutes les informations consacrées au festival sont disponibles sur le site internet de Formula Bula.

Les invités du festival du 23 au 26 septembre :

Nikita Mandryka (✝︎), Jérôme Dubois, Delphine Panique, Fred Bernard, Simon Hureau, Gilles Clément, Clément Vuillier, Paolo Viscogliosi, Dans le ciel tout va bien, Jul Quanouai, Aurélie Wilmet, Kai Pfeiffer (All), Ulli Lust (Aut), Thierry Murat, Luisa Rivera (Chili), Sonia Pulido (Esp), María Hesse (Esp), Helena Pérez García (Esp), Lara Lars (Esp), Franky Baloney, Cizo, Loo Hui Phang, Estocafich, El Don Guillermo, Nylso, Anne Simon, Jean-Pierre Dionnet, Vincent Brunner, Rafik Djoumi, Thomas Gabison, Béatrice Vincent, Clément Paurd, Maru Aguzzi (Mx), Céline Merrien, Lucie Servin, Frédéric Maupomé, Antoine Guillot, Delphine Durand, Laura Caraballo, Maïa Fansten, Christina Figueiredo, Inès Léraud, Pierre Van Hove.

Éditeurs présents : Misma, Les Fourmis Rouges, Frémok, L’Association, Les Requins Marteaux, Édition Fidèle, Éditions Réalistes, Éditions Exemplaire, Adverse, L’Employé du Moi, Cornélius, Le Lézard Noir, revues Soldes, FLBLB, The Hoochie Coochie, L’Articho, 476, Biscoto, Matières, Çà et Là, Atrabile, La revue Lagon, Super Loto éditions, le collectif Flutiste, Arbitraire éditions, Fuck Magazine et Eau de Javel.