Cannes 2024 : Jia Zhangke en compétition officielle

Résumé : Chine début des années 2000. Qiao Qiao et Guao Bin vivent une histoire d’amour passionnée mais fragile. Quand Guao Bin disparaît pour tenter sa chance dans une autre province, Qiao Qiao décide de partir à sa recherche. En suivant le destin amoureux de son héroïne de toujours, Jia Zhang ke nous livre une épopée filmique inédite qui traverse tous ses films et vingt-cinq ans d’histoire d’un pays en pleine mutation.

– Scénario : Jia Zhangke

– Distributeur : Ad Vitam

– Principaux acteurs : Zhubin Le, Zhao Tao

Jia Zhang Ke a commencé par la peinture et l’écriture : il écrit un roman, (The Sun Hung on the Crotch), en 1991. Le tournant de sa vie se nomme La terre jaune, un film qui lui fait stopper ses études à l’école d’art de Taiyuan pour se tourner vers le cinéma. Il entre à l’Académie du film de Pékin puis fonde la première société de production indépendante de Chine, The Young Experimental Film Group. Diplômé de l’Académie à vingt-sept ans, il réalise d’abord des courts métrages. Jia Zhangke veut montrer une Chine authentique, présenter la société de son pays telle que les gens la voient et la vivent au quotidien. Ses longs métrages en sont la preuve. En 1997, il tourne Xiao Wu, artisan pickpocket avec très peu de moyens. Ce film sidérant fait sensation au Festival de Berlin 1998. Platform, son second long métrage, est tourné dans sa ville natale et obtient la Montgolfière d’or au Festival des trois continents de Nantes. Puis il réalise Plaisirs inconnus, tourné en numérique avec un budget dérisoire, qui est sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes 2002. Depuis, Jia Zhangke est la figure de proue d’une génération très talentueuse de cinéastes de Chine occidentale, avec des films remarquables tels Still Life (2006), A Touch of Sin (2013), Au-delà des montagnes (2015) et Les éternels (2018). En 2024, Le Festival de Cannes, qui a présenté plusieurs de ses films dans la sélection officielle, propose Caught by the Tides en compétition. Cette histoire d’amour sur fond d’évolution de la société chinoise est interprétée par Zhao Tao, son actrice fétiche et épouse.

Zhao Tao © 2024 Ad Vitam. Tous droits réservés.

Filmographie

(Longs métrages hors films en coréalisation)

– 1997 : Xiao Wu, artisan pickpocket (Xiao Wu)

– 2000 : Platform (Zhantai)

– 2001 : Plaisirs inconnus (Ren xiao yao), Festival de Cannes, Compétition officielle

– 2004 : The World (Shijie)

– 2006 : Dong (documentaire)

– 2006 : Still Life (Sanxia haoren)

– 2007 : Useless (Wuyong) (documentaire)

– 2008 : 24 City (Er shi si cheng ji, documentaire), Festival de Cannes, Compétition officielle

– 2010 : I Wish I Knew : Histoires de Shanghai (Hai shang chuan qi, documentaire), Festival de Cannes, Un Certain Regard

– 2013 : A Touch of Sin (Tian zhu ding), Festival de Cannes, Prix du scénario

– 2015 : Au-delà des montagnes (Shan he gu ren), Festival de Cannes, Compétition officielle

– 2018 : Les éternels (Jiang hu er nü), Festival de Cannes, Compétition officielle

– 2020 : Yi zhi you dao hai shui bian lan (documentaire)

– 2024 : Caught by the Tides (Feng Liu Yi Dai)