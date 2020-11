Le palmarès de la 21e édition de l’Arras Film Festival

Résumé : Depuis l’année 2000, chaque année en novembre pendant dix jours, l’Arras Film Festival s’affirme comme un rendez-vous cinématographique indispensable, apprécié du grand public et des professionnels. Dépassant les 50 000 entrées pour la première fois en 2019, cette manifestation est reconnue aujourd’hui pour le haut niveau de sa programmation, pour son action en faveur du cinéma européen et pour sa capacité à accueillir chaque année des artistes de renommée nationale et internationale.

News : Pour démontrer leur solidarité envers le cinéma fortement impacté par cette crise sanitaire, les organisateurs ont pris la décision de décerner les deux prix habituellement attribués par le jury du festival qui, cette année, s’est réuni en huis clos les 13, 14 et 15 novembre derniers, pour visionner les huit long-métrages de la compétition européenne.

Baya Kasmi et Michel Leclerc (coprésidents), Alice de Lencquesaing, Olivier Loustau et Félix Moati ont ainsi remis deux prix et une mention spéciale :

L’Atlas d’or, Grand Prix du jury, a été décerné à l’unanimité à Quo Vadis, Aida ?, venu de Bosnie-Herzégovine et réalisé par Jasmila Zbanic Se déroulant dans la ville de Srebrenica et de ses environs, le 11 juillet 1995, le film remet en scène les événements dramatiques qui ont conduit au génocide de plus de 8 000 hommes et garçons musulmans bosniaques.

Le jury a été séduit par la puissance tout en grâce de son interprète principale et sensible au fait que le film laisse entrevoir la possibilité d’une réconciliation.

La nécessité de ce sujet est transcendée par une mise en scène dénuée de pathos et portée par un souffle tragique.

L’Atlas d’argent est revenu à I never cry (Pologne/Irlande) de Piotr Domalevski, à qui le jury a accordé le prix de la mise en scène pour le soin apporté à tous les personnages et à leurs interprètes, en particulier au personnage principal dont on n’oubliera pas l’insolence solaire et la colère. Ce scénario délicat et surprenant montre avec vitalité et drôlerie la réalité sociale des travailleurs déplacés en Europe.

Mention spéciale à Rounds de Stephan Komandarev. Un film qui suit, durant une nuit, trois binômes d’agents de police patrouillant dans Sofia et à qui le jury accorde sa gratification pour sa capacité à démontrer que l’humour est la meilleure façon de s’emparer du chaos du monde. Ce long métrage nous plonge dans les réalités de la Bulgarie et l’absurdité d’un système.

Des avant-premières et des projections des films de la sélection 2020 seront proposées à Arras et dans divers cinémas de la région Hauts-de-France, dès que la situation le permettra.

A cette date, il est toujours envisagé d’organiser le prix du public qui se concrétise, lui aussi, par une aide au distributeur d’un montant de 5 000 €, offert par le département du Pas-de-Calais.