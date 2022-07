Lore Olympus T.2 - Rachel Smythe - la chronique BD

Second volet des aventures d’Hadès et Persephone, et toujours autant de plaisir de lecture !

Résumé : Persephone a rencontre le dieu des Enfers et se sent troublée par ce caractère à la fois froid et sensible. Ce dernier sent bien que la situation lui échappe, lui qui ne cesse de refouler ses sentiments, qui sont pourtant évidents entre eux...

Critique : Réécrire les mythes et en faire une histoire ni niaise, ni simplifiée, mais à même de plaire à la fois à un public ado et jeune adulte et de transmettre de vraies informations sur la mythologie grecque, voilà un défi que Rachel Smythe a conjugué au plus-que-parfait. Cette œuvre ressemble à son autrice : elle est formée d’un verbe, cette histoire d’amour, auquel se rajoute un auxiliaire, la mythologie. Inusable mythe grec, le thème des saisons est bien présent, mais il se dilue, alternant entre des scènes où les dieux sont bel et bien des allégories, leurs liens entre eux rappelés et mis en avant, et des scènes de la vie moderne, bureau, sorties, famille... Le récit ne tombe pas dans l’excès d’une série comme Fifty shades ou bien un soap de télévision lambda. Elle se rattache toujours aux sentiments en leur donnant une vitalité adolescente (ou d’adulte en apprentissage), de vie amoureuse qui se découvre malgré des siècles de vie pour ces dieux. Et au risque de le rappeler, c’est la plus notable des qualités de Rachel Smythe : rappeler qu’au début, les mythes expliquent des phénomènes comme les saisons, mais qu’au final, pour les aèdes, il s’agit de donner au public des dieux humains, avec leurs mêmes petites tragédies amoureuses, ce que le côté épique tend à faire disparaître.

© Hugo Publishing / Rachel Smythe

Le dessin de cette suite n’a pas changé : les couleurs sont belles et font apparaître les sombres enfers dans une tour gratte-ciel sans vie mais non sans charisme. La dessinatrice dévoile une Hera bien plus complexe que la jalouse des mythes racontés au XXeme siècle. Les dieux et déesses sont évidemment séduisants, mais Rachel Smythe n’oublie pas les nymphes et divinités secondaires qui se greffent au récit, lui donnant une profondeur que l’on ne soupçonnait pas au début, croyant naïvement que les personnages se ressemblaient hormis leur couleur attribuée. Que nenni, le tout est cohérent, subtil et envoûtant.

© Hugo Publishing / Rachel Smythe

Suite toujours séduisante, ce deuxième tome de Lore Olympus est une superbe confirmation du talent de son autrice, qui a heureusement en stock un troisième volume qui devrait continuer de régaler son lectorat.