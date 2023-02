Matrix - Lauren Groff - critique du livre

La plume de Lauren Groff, entre profane et sacré, illumine un destin resté dans l’ombre et le mystère, tisse une existence de ses mots évocateurs pleins de grâce.

Résumé : Que disent les livres d’histoire sur Marie de France ? Qu’elle est la première femme de lettres à écrire en français. Pourtant, sa vie reste un mystère. Matrix lève le voile sur ce destin hors du commun. Expulsée de la cour par Aliénor d’Aquitaine, la « bâtarde au sang royal » est contrainte à l’exil dans une abbaye d’Angleterre. Loin de la détruire, cette mise à l’écart suscite chez elle une révélation : elle se vouera dès lors à la poursuite de ses idéaux, à sa passion du texte et des mots. Dans un monde abîmé par la violence, elle incarne la pureté, transcendant les obstacles grâce à la sororité.

Critique : Court la rumeur qu’auteurs d’ambiance et auteurs de personnage sont deux espèces distinctes – avec Matrix, Lauren Groff fait taire ces murmures.

Marie de France, figure mythique dont les contes et les lais entretiennent le mystère de ses origines et de sa vie, se voit ici sanctifiée, hissée au rang de symbole féministe avant l’heure, de sainte providentielle. Chassée de la cour par Aliénor d’Aquitaine à qui elle voue une adoration impie, Marie est envoyée dans une abbaye anglaise, nommée prieure alors qu’elle n’entend rien à l’existence monacale, ni même à la religion. La foi naît peu à peu dans son cœur, alors que les murs du lieu saint se réchauffent, que la boue, le froid et la « malemort » sont chassés par les braises d’un renouveau – matrice calfeutrée où la jeune femme peut s’épanouir sans souffrir de sa laideur, du poids des moqueries, de la violence masculine contre laquelle elle crée rempart après rempart.

Conte féministe lui-même renfermant plusieurs contes paraboliques, Matrix est écrit d’une plume illuminée, grâcieuse et exaltée où le sacré et le blasphème se mêlent dans un tourbillon d’une spiritualité médiévale étonnamment moderne. Des métaphores de Lauren Groff éclosent des images, des visions presque aussi nettes et pures que celles qu’elle prête à Marie entre les vêpres et les complies. Les décors germent page après page, à la manière des illustrations d’un livre pop-up, les atmosphères enveloppantes caressent la peau et font frissonner tandis que la vie se déroule, que le mystique efface les pulsions de Marie pour ses sœurs et la rapproche de Dieu. Femme forte et enfin gracieuse malgré sa laideur, elle bâtit un petit empire concentré dans cette abbaye, une utopie d’où toute présence masculine est bannie, où des mots changent parfois de genre, comme un discret rappel de la puissance féminine de ce récit.