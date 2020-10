Mon premier festival à Paris du 21 au 27 octobre 2020

Malgré la crise sanitaire, la seizième édition de Mon premier festival , destinée aux enfants à partir de deux ans, se tiendra durant les vacances de la Toussaint, soit du 21 au 27 octobre, dans douze salles Art et Essai de la capitale, ainsi qu’au Forum des images et à la Gaîté Lyrique.

News : Parrainé cette année par Bérénice Bejo, le festival propose une centaine de films au tarif unique de quatre euros, des ateliers et des animations. Les petits cinéphiles franciliens et leurs parents pourront ainsi profiter de seize avant-premières, parmi lesquelles les films d’animation Le peuple loup de Tomm Moore et Ross Stewart, Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémy Chayé, les documentaires Profs du bout du monde d’Emilie Thérond et Petites danseuses d’Anne-Claire Dolivet, de l’atelier cinéma autour du prochain film d’animation d’Anne-Laure Daffis et Léo Marchand Les voisins de mes voisins sont mes voisins. Ils pourront également rencontrer de nombreuses personnalités du cinéma. Ce sera aussi l’occasion de voir ou de revoir trois films cultes Beetlejuice de Tim Burton, Les Goonies de Richard Donner, Wallace et Gromit, les aventuriers de Nick Park et Merlin Crossingham.

Le thème phare du festival, intitulé Un autre monde invite petits et grands à se perdre dans l’imaginaire, à découvrir des contrées lointaines et à s’enrichir de la différence grâce aux pépites inconnues du cinéma coréen, aux ciné-concerts inédits et aux films du réalisateur Joann Sfar, que le festival met à l’honneur cette année.

Comme chaque année, le public et un jury composé d’enfants voteront pour leur film préféré.

Mystère, le film de Denis Imbert avec Vincent Elbaz , Marie Gillian, Tchéky Karyo et la toute jeune Shanna Keil donnera le coup d’envoi du festival le 21 octobre, à 15h, au Forum des images, en présence de Bérénice Bejo, de Denis Imbert et des comédiens du film.

La cérémonie de la clôture se tiendra le 27 octobre, à 15h, au Cinéma des cinéastes au cours de laquelle sera présenté le ciné-concert Eugenio, film d’animation de Jean-Jacques Prunès, et seront remis le Prix du public, le Prix du jury et le Prix de la musique jeune public.

Quefaire.paris.fr/monpremierfestival