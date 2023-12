Mort de l’acteur et chanteur Guy Marchand

News : Issu d’un milieu populaire, Guy Marchand joue de la clarinette dans des clubs de Saint-Germain-des-Prés, avant de devenir parachutiste dans le cadre de son service militaire. Dans les années 60, il entame une carrière de crooner, sa chanson La passionata devenant le tube de l’été 1965. Également pianiste et saxophoniste, le chanteur enregistre plusieurs albums.

Guy Marchand débute une carrière d’acteur en 1968 et fait ses premiers pas au cinéma dans Boulevard du Rhum (1971) de Robert Enrico. Il joue un musicien dans Une belle fille comme moi (1972) de François Truffaut, avant de trouver des emplois plus importants dans plusieurs longs métrages dont Cousin cousine (1975) de Jean-Charles Tacchella et Le maître-nageur (1979), pépite méconnue réalisée par Jean-Louis Trintignant. Au cours de cette décennie, il est également sollicité par des cinéastes aussi divers que Jean-Daniel Pollet, Philippe de Broca et Michel Lang.

Mais ce sont les années 80 qui font faire de l’ex-crooner un visage emblématique du cinéma français, drôle, sarcastique et attachant, et parfois utilisé à contre-emploi, dans la lignée des grands excentriques de l’écran, comme naguère Le Vigan ou Jules Berry. Il obtient une première nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle pour son incarnation du mari pathétique d’Isabelle Huppert dans Loulou de Maurice Pialat, et obtient le trophée pour sa composition d’inspecteur dans Garde à vue (1981) de Claude Miller, aux côtés de Lino Ventura. Il sera également cité pour Coup de foudre (1983) de Diane Kurys et Noyade interdite (1987) de Pierre Granier-Deferre. En ces années prolifiques, il s’adapte avec aisance aux univers opposés de Bertrand Tavernier (Coup de torchon, 1981) et Gérard Lauzier (P’tit con, 1984), tout en étant dirigé par Luc Béraud, Jean Marbœuf ou Claude Zidi. Mais sa composition la plus savoureuse nous semble être celle du minable maître-chanteur dans Mortelle randonnée (Miller, 1983), où il forme avec Stéphane Audran un couple à la fois sordide et drôlissime.

Guy Marchand se fait plus rare dans les années 90 mais connaît un réel succès avec la série télévisée Nestor Burma, détective de choc, d’après Léo Malet. On le retrouve, vieilli mais toujours en verve, avec Dans Paris (2006) de Christophe Honoré, qui lui vaut d’être une fois de plus nommé aux César. Parmi ses autres rôles au cinéma, on peut citer le grand-père endeuillé dans L’arbre et la forêt (Ducastel, Martineau, 2010), le père de François Damiens dans Ôtez-moi d’un doute (2017) de Carine Tardieu et le vieux producteur dans Convoi exceptionnel (2019) de Bertrand Blier. Sa dernière apparition à l’écran est dans La plus belle pour aller danser (2023) de Victoria Bedos.

Guy Marchand est décédé le 15 décembre 2023 à l’âge de 86 ans.