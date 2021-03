Convoi exceptionnel - Bertrand Blier - critique

Résumé : Dans la rue, un homme hagard et débraillé, Taupin (Gérard Depardieu) pousse un caddie vide au milieu d’un embouteillage. Arrrive un autre homme bien mis, Foster (Christian Clavier), un scénario à la main. Ce dernier demande à l’autre de le suivre. Pourquoi ? Il ne sait pas, c’est juste parce que c’est écrit dans le scénario. Taupin lui, n’est pas d’accord : il n’a pas de scénario.

Critique : Bertrand Blier pousse ici son bouchon un peu plus loin que d’habitude. Dans son récit, les personnages ne progressent qu’en fonction d’un scénario qui s’écrit au fur et à mesure. C’est un peu de sa faute, mais on ne peut pas s’empêcher de penser que lui aussi, qui arrive sur ses quatre-vingts printemps, s’est trouvé en panne d’idées de synopsis.

On pense aussi à un récit absurde façon Samuel Beckett et son fameux En attendant Godot (1952).

Les deux personnages vont déambuler dans la ville, où des jeunes en parka, à capuche en fourrure, plus ou moins aimables, viennent livrer, en voiture électrique, des pages de la trame à Foster. De ce fait, tout peut arriver. D’emblée, le déroulement prévoit qu’ils tuent un homme qu’aucun des deux ne connaît, un certain Leréveillé (Jean Dell). S’ensuivront des séquences plus ou moins réussies, plus ou moins drôles, mais surtout plus ou moins pertinentes, qui vont s’enchaîner sous la direction de la cheffe des scénaristes (Audrey Dana), débordée et énervée, on se demande bien pourquoi.

On retrouve ça et là le talent inimitable du cinéaste, avec des répliques percutantes et certaines ellipses aussi fulgurantes que formidables. On sent aussi quelques réminiscences des œuvres passées : ainsi, Gérard Depardieu détourne la fonction d’un caddie comme dans Les valseuses (1974), et comme dans le même film, on retrouve la femme solitaire et meurtrie (Farida Rahouadj), qui rappelle le personnage de Jeanne Moreau, tout juste sorti de prison. Plusieurs situations absurdes ramènent aussi à Buffet froid (1979), grande réussite d’humour noir. Quant aux engueulades entre les deux "héros", elles entretiennent un lointain rapport avec Tenue de soirée.

Parfois, passent quelques moments d’émotion : on évoquera la rencontre avec un vieux producteur qui n’a connu que des bides (Guy Marchand).

Étonnamment, Gérard Depardieu, l’habitué du cinéma de Blier, semble moins à son aise que Christian Clavier, curieusement sobre dans un rôle qui prêtait plutôt à la surenchère. Les "guest-stars", quant à elles, proposent des interventions plus ou moins réussies.

Il est un peu attristant d’assister à ce spectacle inabouti, que les habitués du cinéaste lui pardonneront. Les autres seraient mieux inspirés d’aller voir les films du Bertrand Blier du siècle dernier, metteur en scène unique et inspiré.