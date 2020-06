Boulevard du rhum - Robert Enrico - critique

Résumé : Pendant l’époque de la Prohibition, allant des États-Unis aux Caraïbes, Cornelius van Zeelinga est un des plus gros trafiquants d’alcool de toute la côte Ouest américaine. Mais ce dernier est traqué par tous les gardes-côtes et policiers du continent, à tel point qu’il finit par fuir au Mexique. Sur place, sans argent ni cargaison à revendre, le truand essaye de se refaire mais son destin va être bouleversé par le tournage d’un film où joue la star Linda Larue. Dès le moment où Cornelius pose les yeux sur cette femme, il n’aura de cesse que de la revoir, au mépris de tous les risques que cela implique.

Critique : Boulevard du rhum n’est évidemment pas à prendre au premier degré et, pour peu qu’on s’attache aux effets d’une rencontre complètement improbable, le film devient de plus en plus réjouissant, au fil des péripéties. Voir Lino Ventura tituber, ivre, sur une plage antillaise, puis se frotter les yeux, tandis que Bardot lui apparaît comme un rêve, avant de lui filer entre les doigts, est en soi très sympathique, d’autant que les deux comédiens surjouent chacun leur partition, avec une évidente jubilation pour la parodie. Dans plusieurs scènes, l’acteur des Aventuriers laisse de côté sa sobriété, se fond dans le grotesque des situations où Enrico croise la comédie musicale et le film d’aventures, avec quelques hommages appuyés à l’âge d’or hollywoodien.

Cornelius tombe d’abord amoureux d’une image, celle de Linda Larue, qu’il découvre un soir dans un film : mais le long métrage s’interrompt, la pellicule s’enflamme et le bâtiment prend feu, comme dans Cinema Paradiso. Qu’à cela ne tienne, il verra la suite et la fin de l’histoire totalement caricaturale, où l’actrice prend des poses outrageuses. La suite se décline comme un rêve surréaliste, complètement décousu, avec son lot de séquences amusantes : ainsi, la placidité de Cornelius, jamais atteint par les balles de Linda Larue, vaut bien les envolées du pianiste de Ronald (tout jeune Guy Marchand), le jeune partenaire de la comédienne impulsive.

Il y a bien sûr des ruptures de rythme qu’illustrent des scènes inutiles et la deuxième partie de l’histoire renoue avec l’orthodoxie des films d’aventures, s’avère moins drôle, mais on est quand même content de voir Ventura dans un quasi contre-emploi, tandis que Bardot, souvent traitée d’actrice nulle, prend au mot ses détracteurs et joue la pin-up ringarde. Si elle n’est pas aussi irrésistible que dans L’Ours et la Poupée, elle contribue au plaisir que procure ce film coloré.

A sa sortie, Boulevard du rhum sera un semi-échec commercial, avec un peu plus d’un million d’entrées.