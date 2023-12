Mort de l’acteur Ryan O’Neal

News : Ryan O’Neal débute à la télévision en 1960. Il y connaît un gros succès avec le soap opera Peyton Place (1964-69), dont il partage l’affiche avec Dorothy Malone et Mia Farrow. Cela lui vaut des propositions au cinéma. Beau gosse à l’allure athlétique, il triomphe dès son second long métrage : le mélodrame Love Story (1970) de Arthur Hiller, explose le box-office mondial et lui vaut une nomination à l’Oscar du meilleur acteur. Pourtant, son jeu dramatique peine à convaincre la critique qui lui reproche son inexpressivité. Toujours est-il qu’il devient très sollicité dans les années 70. On remarque sa collaboration avec Peter Bogdanovich dans le registre de la comédie, pour On s’fait la valise, docteur ? (1972), La barbe à papa (1973) et Nickelodeon (1976). Mais Ryan O’Neal reste surtout l’inoubliable interprète de Barry Lyndon (1975), le chef-d’œuvre de Stanley Kubrick, dans lequel il réussit à casser son image un peu lisse. De cette décennie glorieuse pour lui, on peut aussi retenir le polar Driver (1978) de Walter Hill, mal accueilli à sa sortie, mais réévalué depuis. Les années 80 marquent son déclin artistique et commercial, même s’il faut peut-être redécouvrir Les vrais durs ne dansent pas (1987) de Norman Mailer, éreinté à l’époque. L’acteur poursuit ensuite une carrière essentiellement télévisuelle. Au cinéma, il tiendra surtout des seconds rôles, notamment dans La méthode zéro (1998) de Jake Kasdan et Knight of Cups (2015) de Terrence Malick. Ryan O’Neal est décédé le 8 décembre 2023 à l’âge de 82 ans.