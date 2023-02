Mort du réalisateur Michel Deville

Auteur singulier et éclectique, Michel Deville fut un cinéaste important des années 60-80, à qui l’on doit notamment La petite bande et Péril en la demeure .

News : Assistant réalisateur de Henri Decoin pendant une dizaine d’années, Michel Deville se forge des qualités techniques et un professionnalisme qui ne lui feront jamais défaut. Il passe à la mise en scène en 1962 avec la comédie Adorable menteuse, interprétée par Marina Vlady, sur un scénario coécrit par Nina Companeez, avec laquelle il collaborera à plusieurs reprises. Proche d’Éric Rohmer, Deville reçoit un temps la bénédiction des Cahiers du Cinéma, mais son art ne saurait pour autant être assimilé à la doxa de la Nouvelle Vague. Le réalisateur devient expert dans un certain cinéma du marivaudage et de l’ironie, tout en se mettant au service du star-system.

Nicole Garcia et Michel Piccoli dans "Péril en la demeure" © 1985 TF1 Films Production. Tous droits réservés.

Michel Deville dirige notamment Michèle Morgan, Catherine Deneuve et Pierre Clémenti dans Benjamin ou Les mémoires d’un puceau (Prix Louis Delluc 1967), Brigitte Bardot et Jean-Pierre Cassel dans L’ours et la poupée (1970), Maurice Ronet et Françoise Fabian dans Raphaël ou Le débauché (1971), Michel Piccoli dans La femme en bleu (1973), Jean-Louis Trintignant dans Le mouton enragé (1974), et Robert Lamoureux dans L’apprenti salaud (1977). Il se livre ensuite à une veine plus intimiste et dépouillée, explorant le film d’espionnage d’avant-garde dans Le dossier 51, narrant une audacieuse complicité féminine dans Le voyage en douce (1980, avec Dominique Sanda et Geraldine Chaplin), ou revisitant le conte enfantin dans La petite bande (1983). En même temps, il se lance dans le polar décalé, adaptant Patricia Highsmith avec Eaux profondes (1981, avec Isabelle Huppert) ou René Belletto avec Péril en la demeure (1985, avec Nicole Garcia et Christophe Malavoy), son plus gros succès, qui lui vaut le César du meilleur réalisateur.

Patrick Chesnais et Miou-Miou dans "La lectrice". © 1988 Éléfilm, TSF Productions, Ciné 5. Tous droits réservés.

Après le dispositif semi-théâtral de la comédie policière Le paltoquet (1986), il confirme sa virtuosité avec La lectrice (Prix Louis Delluc 1988), qui offre l’un de ses meilleurs rôles à Miou-Miou. Michel Deville, déconsidéré par une certaine tendance de la critique, qui l’assimile désormais, à tort, à un cinéma académique pré-Nouvelle Vague, peine à se renouveler à partir des années 90. Il réalise encore sept longs métrages jusqu’en 2005, dont le seul à retenir est La maladie de Sachs (1999), adaptation d’un roman de Martin Winckler portée par Albert Dupontel.

Michel Deville est décédé le 16 février 2023 à l’âge de 91 ans.