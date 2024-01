Mort du réalisateur Norman Jewison

News : Réalisateur canadien, Norman Jewison débute à la télévision. Hollywood le réclame en 1962 et il devient d’emblée un directeur de stars : Tony Curtis dans Des ennuis à la pelle (1962), Doris Day et James Garner, dans Le piment de la vie (1963) ou Rock Hudson dans Ne m’envoyez pas des fleurs (1964). Après ces comédies en mode mineur, il signe l’élégant Le Kid de Cincinnati (1965) dans un registre plus sombre, avec SteveMcQueen, Ann-Margret et Edward G. Robinson. Puis dirige Alan Arkin dans le sarcastique Les Russes arrivent, les Russes arrivent (1966). Mais c’est surtout le polar Dans la chaleur de la nuit (1967), avec Sidney Poitier et Rod Steiger, qui relève sa cote. Sur fond de tensions raciales, le long métrage excelle à cerner les plaies de la société américaine, Norman Jewison se montrant pleinement investi dans ce projet à connotation humaniste. Le long métrage obtient cinq Oscars dont celui du meilleur film.

Le cinéaste revient ensuite au registre policier avec le désormais classique L’affaire Thomas Crown (1968), porté par Steve McQueen et Faye Dunaway. Les années 70 s’avèrent toujours porteuses sur le plan commercial, mais moins convaincantes au niveau artistique. On peut citer ses succès américains Un violon sur le toit (1971) et Jésus-Christ superstar, le public français plébiscitant davantage Rollerball (1975), avec Sylvester Stallone. Mais Jewison ne renonce pas à ses ambitions avec le thriller Justice pour tous (1979), interprété par Al Pacino. En fait, le cinéaste est davantage apprécié aux États-Unis qu’en Europe, où il est considéré comme un réalisateur académique à Oscars. Cette impression se confirme à la décennie suivante où il accumule des œuvres sans relief toujours cautionnées par des vedettes, de Burt Reynolds dans Les meilleurs amis (1982) à Bruce Willis pour Un héros comme tant d’autres (1989), en passant par Jane Fonda et Anne Bancroft dans Agnès de Dieu, Denzel Washington dans Soldier’s Story (1984). Tout au plus peut-on s’intéresser à Cher et Nicolas Cage dans la romance Éclair de lune (1987).

Les années 90 le voient toujours actif, mais les réussites sont encore plus rares ; on a pourtant en mémoire le bon biopic Hurricane Carter (1999), avec Denzel Washington. Cette même année, il reçoit un Oscar d’honneur. Le réalisateur se retire après Crimes contre l’humanité (2003), passé inaperçu, malgré un casting prestigieux comprenant Michael Caine, Tilda Swinton, Charlotte Rampling... Norman Jewison est décédé le 20 janvier 2024 à l’âge de 97 ans. ll laissera le souvenir d’un réalisateur certes inégal, mais à la technique irréprochable et à la sincérité indéniable, dont les meilleurs films laisseront une authentique trace dans la mémoire hollywoodienne.