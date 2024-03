Mort du réalisateur Percy Adlon

News : Percy Adlon est d’abord comédien de théâtre, avant de réaliser des documentaires pour la télévision. Il se lance dans le cinéma avec Céleste (1981). Le film, basé sur les souvenirs de la gouvernante de Proust, obtient un succès critique et connaît une carrière honorable mais somme toute discrète dans le circuit art et essai, notamment en France où il est distribué trois ans plus tard. Le réalisateur aborde ensuite le thème de la résistance allemande aux nazis avec Les cinq derniers jours (1982), avant de signer le drame La balançoire (1983) et la comédie romantique décalée Zuckerbaby (1985) dans laquelle il dirige sa muse, Marianne Sägebrecht. Le film a un charme fou, mais devra attendre quatre ans avant d’être vu en France. Car entre-temps, Percy Adlon réalise le long métrage qui va faire sa gloire : Bagdad Café. Rien ne pouvait laisser présager le triomphe de ce petit film indépendant. Coproduction franco-américaine, l’œuvre narre l’amitié a priori improbable entre une touriste bavaroise et la propriétaire d’un hôtel vétuste, dans le désert, quelque part entre Disneyland et Las Vegas.

Des personnages pittoresques, un sens de l’atmosphère, un message d’ouverture véhiculé sans mièvrerie, des effets stylistiques élégants et, cerise sur le gâteau, la chanson de blues « I’m Calling You » (composée par Bob Telson et interprétée par Jevetta Steele). Un bouche-à-oreille positif se met en place dans tous les pays où le film est distribué, notamment en France, où Bagdad Café est boosté par la Fête du cinéma, en juin 1988. Plusieurs récompenses lui seront attribuées, dont le César du meilleur film étranger. Mais la suite de la carrière de Percy Adlon est plutôt décevante. Rosalie fait ses courses (1989), avec Marianne Sägebrecht et Brad Davis, peine à convaincre ; tout comme Salmonberries (1991, tourné en Alaska) ; et Younger and Younger (1993, avec Donald Sutherland). Revenu en Allemagne, le cinéaste se tourne à nouveau vers la télévision. Ses deux derniers films de cinéma, Hawaiian Gardens (2001) et Mahler auf der Couch (2010, coréalisé avec Felix Adlon), ne sont pas distribués à l’international. Percy Adlon est décédé à Los Angeles le 10 mars 2024.