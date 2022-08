Mort du réalisateur Wolfgang Petersen

News : Après des mises en scène de théâtre, des productions télévisées et plusieurs courts métrages (1965-69), Wolfgang Petersen se lance dans le format long en 1971. Il contribue au renouveau du cinéma ouest-allemand et se fait remarquer en 1977 avec La conséquence, un drame interprété par Jürgen Prochnow, qui aborde le thème, encore un peu tabou à l’époque, de l’homosexualité. Il retrouve l’acteur dans Le bateau (1981), qui devient culte. Ce film de guerre de plus de trois heures relate avec brio les missions d’un sous-marin allemand et de son équipage. Il est cependant exploité dans une version courte, avant la découverte du « director’s cut » trente ans plus tard. Après ce succès critique et public, le réalisateur obtient un budget plus important pour tourner L’histoire sans fin (1984), autre film culte de la décennie, qui honore la magie des contes et lui permet un pont d’or pour les studios hollywoodiens. Son œuvre devient alors plus inégale sur le plan artistique, avec des hauts et des bas au box-office.

© 1984 Constantin Film, Bavaria Film, Westdeutscher Rundfunk, Warner Bros, Dieter Geissler Filmproduktion. Tous droits réservés.

S’il ne convainc que partiellement avec le film de science-fiction Enemy (1985, avec Dennis Quaid et Louis Gossett Jr.) et le thriller Troubles (1991, avec Tom Berenger, Greta Scacchi et Bob Hoskins), il se montre à son avantage pour Dans la ligne de mire (1993). Ce solide polar au suspense garanti et non dénué d’humour vaut aussi pour le jeu de Clint Eastwood et son antagoniste John Malkovich. Le public international fait ensuite le succès du film catastrophe Alerte ! (1995, avec Dustin Hoffman, Rene Russo et Morgan Freeman), quand le thriller politique Air Force One (1997, avec Harrison Ford, Gary Oldman et Glenn Close) et En pleine tempête (2000, avec George Clooney et Mark Wahlberg) cartonnent surtout au niveau local. Wolfgang Petersen est ensuite aux commandes du péplum Troie (2004, avec Brad Pitt), qui connaît une grande audience mais est loin d’être le meilleur du genre. Après les échecs sans appel de Poséidon (2006), remake du film catastrophe de Ronald Neame (1972), le réalisateur prend ses distances avec le cinéma et n’y revient que pour tourner, dans son pays natal, Braquage à l’allemande (2016), comédie policière qui passe inaperçue. Wolfgang Petersen est décédé le 12 août 2022 à l’âge de 81 ans.