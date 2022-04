Our Summer Love – Takeru Furumoto – la chronique BD

Une romance entre passé et présent, rêve et souvenir.

Résumé : En revenant sur l’île de Tanegashima, Naoto sait qu’il va être confronté à un souvenir douloureux, celui de la disparition de son premier amour d’adolescent. Le temps de deux étés, à sept années d’intervalle, les sentiments (re)surgissent, formant une histoire en deux temps pétrie d’émotions.

Pas de doute, certains auteurs de mangas maîtrisent le langage des sentiments et des émotions, à la façon de Zweig. Dans la même veine qu’un Our Summer Holiday, Our Summer Love s’intéresse à un amour adolescent d’une manière très pudique, délicate et authentique. L’humour et les codes attendus de tout bon shonen, comme le quiproquo pervers, restent présents, grâce au personnage de la petite sœur devenue grande. Sans être trop lourds, ils empêchent seulement l’histoire d’être intégralement dramatique, et sont donc bienvenus. Naoto lui-même, tombant amoureux de la Terminale discrète mais nageuse hors pair, est attachant de par sa timidité et son incapacité à avouer ses sentiments, comme tout bon héros. Les rares rebondissements sont souvent sans importance, ou trop attendus, mais c’est clairement l’atmosphère, lente et longue comme la marée qu’emporte le sable et les souvenirs, qui est primordiale.

Takeru Furumoto maîtrise ses planches pour faire une histoire lisible, pourtant entrecoupée de nombreux flash-backs. Le défilé de personnages se fait au compte-goutte, mais chacun d’eux est creusé, les traits sont subtils et jamais répétitifs. L’île, qui tient son importance de par sa beauté et sa vue sur le site de lancement des fusées nippones, est une magnifique interface entre le ciel et la mer, deux éléments que l’auteur exploite avec aisance.

Joli conte sentimental, cette micro tragédie de l’été s’appuie sur un héros lui-même écrivain, et une disparue qui imprègne pourtant chaque page. L’amour innocent décrit dans ces pages se lit d’une traite, avec l’oeil humide et le sourire aux lèvres.