Ouverture du 24e Festival du Film documentaire de Thessalonique

News : Cette année encore, à l’aube du printemps, les Européens se pressent sur le rivage du golfe, pour assister à de nombreuses premières internationales, à la diffusion de pépites méconnues, à des masterclasses, ou pour soutenir l’industrie du film, foisonnante, dans le cadre de l’Agora. Une sélection d’œuvres pointue, répartie en différentes sections, est présentée en compétition. Les thèmes, cette année, font la part belle aux problématiques actuelles de genre, de redéfinition des contours de l’identité singulière dans des sociétés qui se standardisent, d’émancipation, mais aussi de regard post-pandémie sur notre monde. La liste des sujets brassés est non exhaustive : le prisme est complexe, et c’est tant mieux. Tour d’horizon des trois sélections internationales.

Affiche du festival - Kanellos COB TDF 24 - Kanellos COB

LA SECTION « COMPÉTITION INTERNATIONALE »

La section Compétition internationale se compose de 12 films de plus de 70 minutes. Deux prix récompensent cette sélection : l’Alexandre d’or et le Prix spécial du Jury.

Jury

Alexandre O. Philippe (Suisse), réalisateur, fin analyste du cinéma, actuellement en bouclage de son 10e long-métrage, Lynch/Oz,

Dimitris Koutsiabasakos (Grèce), réalisateur primé de nombreux documentaires, de courts et de longs ainsi que de séries télévisées,

Laila Pakalnina (Lettonie), réalisatrice prolifique de 43 métrages présentés dans les plus grands festivals (Cannes, Venise, Berlin, Locarno...) dont l’œuvre est mise à l’honneur par le festival lors de projections dédiées.

LA SECTION « NOUVEAUX ARRIVANTS »

Composée de 12 films de plus de 50 minutes, cette section offre une tribune à de jeunes réalisateurs, au stade de leur premier ou deuxième documentaire. Deux prix récompensent cette sélection : l’Alexandre d’or et le Prix spécial du Jury.

Jury

Angeliki Aristomenopoulou (Grèce), réalisatrice primée et superviseur de la série à succès« World Musicians » entre 2005 et 2010,

Michael Graversen (Danemark), réalisateur de documentaires de renom parmi lesquels le multi-primé Dreaming of Denmark,

Laurien ten Houten (Pays-Bas) : Responsable de l’Industrie du cinéma du Festival du Film documentaire d’Amsterdam.

LA SECTION « FILM FORWARD »

Composée de 12 films de plus de 45 minutes, cette section est plus spécifiquement dédiée à des documentaires repoussant les limites de la narration, explorant de nouvelles formes de récit et de réalisation. Une section plus expérimentale, donc.

Deux prix récompensent cette sélection : l’Alexandre d’or et le Prix spécial du Jury.

Jury

Toby Lee (États-Unis) : artiste, anthropologue et professeur de cinéma à l’école Tisch de New York, elle travaille tant les films, la vidéo que le texte et le dessin.

Babis Makridis (Grèce) : réalisateur dont le film L a été diffusé en première mondiale à Sundance, il travaille actuellement sur son 4e métrage.

Marta Popivoda (Serbie) : artiste vidéaste et réalisatrice, elle présente son travail dans de grandes galeries d’art à échelle internationale.

À noter aussi :

un Prix Mermaid récompensera l’un des documentaires sélectionnés pour son approche de la thématique LGBTQ+, le prix Fipresci (Fédération internationale des critiques de films) distinguera un long documentaire international et un documentaire grec, le récent Prix du Podcast (deuxième édition) reviendra à une création audio et le Prix du Public - Fischer à une œuvre plébiscitée par le public. De grandes institutions récompensent aussi à titres divers la sélection 2022 : Amnesty International, WWF, le Parlement grec, la Société publique audiovisuelle grecque (ERT) et le Centre du Film grec.