Palmarès de la 36e édition du festival Premiers Plans d’Angers

News : Au total, près de 100 films ont été projetés, répartis dans 7 catégories pour lesquelles de nombreux prix ont été décernés :

LONGS MÉTRAGES EUROPEENS :

Grand Prix du jury à Border Line de Juan Sebastian Vasquez et Alejandro Rojas (Espagne)

Prix Jeanne Moreau (prix du public) à Riverboom de Claude Baechtold (Suisse)

Prix d’interprétation féminine à Bruna Cusi dans Border Line de Juan Sebastian Vasquez

Prix d’interprétation masculine à Herbert Nordrum dans Sous hypnose d’Ernst de Geer (Suède/Norvège)

Prix Scania de la diversité à Elaha de Milena Aboyan (Allemagne)

DIAGONALES :

Grand Prix du jury à Knits Island, l’île sans fin d’Eikem Barbier, Guilhem Causse, Quentin l’Helgouac’h (France)

COURTS MÉTRAGES EUROPEENS :

Grand Prix du jury à L’anniversaire d’Enrico de Francesco Sossai (Allemagne)

Prix du public à Un bon garçon de Paul Vincent de Lestrade (Belgique/France)

COURTS MÉTRAGE FRANCAIS :

Grand Prix du jury à Bonnarien d’Adiel Goliot (France)

Prix du public à Les mystérieuses aventures de Claude Conseil de Marie Lova Terver – Paul Jousselin (France)

Prix d’interprétation féminine à Miremonde Fleuzin dans Bonnarien d’Adiel Goliot (France)

Prix d’interprétation masculine à Diarra Diagoura dans Python de Hélène Ranawana (France)

Prix des bibliothécaires à Bonnarien d’Adiel Goliot (France)

Prix des jeunes internationaux à Bonnarien d’Adiel Goliot (France)

FILMS D’ÉCOLE :

Grand Prix du jury à Ancella d’Amore d’Emanuella Muzzupapa (Italie)

Mention spéciale du jury à Sammen er du Mere de William Sehested Hoeg

Prix du public à La voix des autres de Fatima Kaci (France)

Prix des étudiants d’Angers à The Things to Come de Santiago Rafales (Espagne)

PLANS ANIMES :

Prix du public à Au huitième jour d’Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois (France)

Prix Nef Animation à Such Miracles Do Happen de Barbara Rupik (Pologne)

Prix de l’extra court à This Will Not Be a Festival Film de Julia Orlik (Pologne)

LECTURES DE SCÉNARIOS :

Prix public à Des preuves d’amour d’Alice Douard (France)

Prix fondation visio pour scénario long métrage à L’or rouge de Mathieu Volpe (Belgique)

Prix public pour scénario court métrage à Les Saintes de Mélissandre Carrasco (France)

CLIPS D’ICI :

500 euros offerts au groupe et 500 euros offerts au réalisateur par Wiseband à Uprising par Atoem

Prix public à Quel dommage par Nerlov.