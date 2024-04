Le mangeur d’âmes - Julien Maury, Alexandre Bustillo - critique

Résumé : La commandante Élisabeth Guardiano est chargée d’aller enquêter sur un double meurtre d’une rare brutalité dans une petite commune des Vosges. Sur place, elle rencontre le capitaine de gendarmerie Franck de Rolan qui fait face à une série de disparitions d’enfants. Impuissants face à un village hostile, ils vont être contraints d’unir leurs forces pour découvrir la vérité, une vérité terrifiante empreinte de légendes occultes...

Critique : Ça commence quasiment par un crime odieux, dans une bourgade perdue en zone montagnarde. Les corps sont dans un état terrible, et tout porte à croire que les victimes se sont entre-tuées dans une scène aussi jouissive que terrifiante. Le mangeur d’âmes n’est pas à proprement parler un film fantastique, sous couvert d’un obscur démon qui viendrait dépecer de pauvres gens. Du genre horrifique, les réalisateurs n’ont gardé que la référence à une légende villageoise, d’un diable venant rendre justice aux âmes monstrueuses. Le film est d’abord une enquête inquiétante, menée par un capitaine de gendarmerie et une commandante de police, campant à leur façon un couple similaire au duo des X-Files, qui a travaillé pendant des années sur des affaires à cheval entre le crime politique ou crapuleux, et le surnaturel. Les deux héros sont incarnés par une Virginie Ledoyen et un Paul Hamy qui habitent avec sincérité des personnages complexes et tourmentés.

Le mangeur d’âmes se situe finalement très bien dans la lignée des grands thrillers. On pense au fameux Seven qui mettait en scène des crimes absolument terrifiants, sous couvert de mettre fin au Mal. Ici, la pédocriminalité côtoie la psychopathie, dans une ville où la maire et la police municipale s’évertuent à cacher la réalité. Pourtant des enfants ont disparu, à commencer ceux des victimes que l’on retrouve totalement défigurées. L’enquête s’annonce, comme souvent dans ce genre de récit, insoluble, mêlant l’atrocité et la jouissance de la mort. Julien Maury et Alexandre Bustillo contribuent à renouveler un genre assez ignoré du cinéma français, où l’horreur et l’épouvante s’invitent dans le quotidien de populations dites normales. L’écriture est clairement maîtrisée, avec en sus des décors d’une franche beauté. Le diable apparaît de temps en temps dans un corps d’adulte, surmonté d’un masque proprement terrifiant.

La fiction est accrocheuse pendant une majeure partie du récit. Demeure hélas la fin, pour le coup, assez convenue et surtout très prévisible, qui s’abîme dans une mise en scène assez confuse. En dehors de cette dernière, le rythme est prenant, haletant même, cultivant le mystère. En fait, l’intérêt réel du long-métrage demeure le portrait contrarié et troublant que les réalisateurs font des deux enquêteurs. Virginie Ledoyen donne corps à une femme hantée par un drame intime, qui se cache derrière un autoritarisme assumé. Paul Hamy, lui, habite un personnage au souffle court, très secret, qui tente de rendre la vérité aux parents qui ont perdu toute trace de leurs enfants.

Le mangeur d’âmes s’affiche comme une série B de bonne tenue. Le film tient ses promesses dans un genre où beaucoup s’essayent et se perdent en plein vol. Le résultat final est véritablement séduisant, avec des acteurs qui n’hésitent pas à sortir des rôles auxquels on est habitué. Même Sandrine Bonnaire prend des risques dans la figure d’une pédopsychiatre aussi obscure que les deux enquêteurs. Bref, Julien Maury et Alexandre Bustillo sèment le trouble sur les écrans, pour notre plus grand plaisir.