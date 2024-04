Back to Black - Sam Taylor-Johnson - critique

Résumé : La vie et la musique d’Amy Winehouse, à travers la création de l’un des albums les plus iconiques de notre temps, inspiré par son histoire d’amour passionnée et tourmentée avec Blake Fielder-Civil.

Critique : Difficile de faire un film quand on sait déjà la fin terrible que la grande Amy Winehouse a connue à vingt-sept ans, un jour de juillet 2011. Et pourtant, Sam Taylor-Johnson ne renonce pas à s’engager dans un biopic aux accents romantiques de la grande chanteuse compositrice anglaise, que la drogue, la consommation d’alcool et les problèmes d’alimentation ont fini par anéantir. Back to Black est sans doute le titre le plus adapté pour un destin d’une jeune femme qui ne cherchait pas tant la gloire que de trouver un sens à son existence dans l’écriture et l’interprétation de chansons, toutes écrites sur fond d’autobiographie. En effet, tout le récit repose sur des aller-retours permanents entre espoir et galère, avec entre les deux des moments de délabrement total à coup de crises alcooliques et de consommation de drogues.

Les biopics sur les chanteurs affluent sur les écrans depuis quelques années. L’enjeu peut-être est de valoriser un patrimoine de chansons internationales, portées par des interprètes iconiques qui ont laissé un nom dans l’histoire de l’art. Amy ici est interprétée par une comédienne assez extraordinaire, Marisa Abela, qui porte haut la main un personnage complexe et tourmenté. La mise en scène se veut assez lisse, les excès de drogue étant corrigés par une représentation assez romantique du personnage. Même les scènes de spectacle où on la savait incapable d’aligner deux phrases, sont effacées au profit d’une histoire familiale assez idéale où rien a priori ne la portait à devenir alcoolique et droguée. Une référence au frère solitaire, perdu dans son université, est pourtant donnée, ce qui conforte toutefois le spectateur que les relations familiales n’étaient pas au beau fixe. La mère aussi est très absente du récit, là où le père se confond en déni de la réalité de sa fille qui se perd dans les addictions multiples. Même le comportement d’Amy est assez neutre, alors même que son état sous l’alcool ou la drogue avait pourtant défrayé la chronique.

Back to Black constitue un témoignage honnête et de bonne qualité sur la courte vie de la chanteuse. Le côté un peu princesse sortie d’un conte merveilleux tranche avec une existence brutale, sous la dépendance des produits et d’un amant puis d’un mari, Black, même si Sam Taylor-Johnson ne peut se cacher devant une restitution trop édulcorée de son existence. En réalité, le désarroi de la jeune femme est essentiellement perceptible dans les quelques scènes où elle chante, faisant le lien direct entre ce qu’elle vit et les pages qu’elle écrit pour ses chansons. On perçoit une femme déterminée à réussir, à affirmer une voix et un talent qui continuent aujourd’hui de provoquer l’admiration. Amy Winehouse rentre ainsi dans le panthéon des grandes voix anglo-saxonnes, disparues comme d’autres à vingt-sept ans, dans des conditions dramatiques. Le couple qu’elle forme avec le junkie Black évolue entre romantisme forcené et violences quotidiennes. Les différentes condamnations qu’il vit montrent combien l’addiction est une malade grave que même l’argent ou le succès n’épargnent pas.

Certes, Back to Black souffre d’un aspect très idéaliste qui est loin de rendre compte de la réalité difficile des addictions au quotidien. On redécouvre avec plaisir le répertoire si original de la chanteuse, égarée dans un siècle qui n’est pas le sien. Chaque titre sonne comme une œuvre universelle et éternelle, très ancrée dans une poésie intime et fulgurante. En ce sens, le film rend hommage aux grands artistes qui colorent la vie culturelle et ont succombé, comme Verlaine, Rimbaud ou d’autres, aux sirènes de la destruction. Les scènes d’interprétation sont très bien mises en scène, en dépit d’un académisme assumé dans la réalisation. Même le grain de l’image revendique le classicisme de la mise en scène tout en s’efforçant de restituer l’existence pour le moins scabreuse d’Amy.

Back to Black est un film sincère, touchant, qui n’a pas à rougir. La qualité est au rendez-vous et les acteurs sont absolument impliqués dans la psychologie complexe de ces êtres fragiles qui ont, à leur façon, compté ces vingt dernières années dans le paysage artistique.